Festival de la BD d'Angoulême : le Fauve d'Or décerné à "La Couleur des choses" de Martin Panchaud

Le Fauve d'Or du festival de BD d'Angoulême a été attribué à Martin Panchaud pour La Couleur des choses, paru aux éditions Çà et Là en septembre 2022. Le premier roman graphique du Suisse Martin Panchaud se distingue par une forme novatrice : les personnages y sont des cercles colorés et les décors, des cartes. Il s'agissait au départ d'une "petite expérience qui consistait à synthétiser la bande dessinée en formes minimales, en enlevant tout le superflu et en gardant le strict nécessaire" a expliqué Martin Panchaud sur franceinfo samedi soir. "C'est tout bonnement incroyable" : l'auteur, âgé de 41 ans, était particulièrement touché de recevoir la récompense phare du Festival d'Angoulême samedi soir.

ⓘ Publicité

Le palmarès complet du Festival :

Fauve spécial 50e édition : Hajime Isayama

Fauves d'honneur : Ryoichi Ikegami et Junji Ito

Fauve prix spécial du jury "Animan" d'Anouk Ricard (Exemplaire)

Fauve de la série "Les Liens du sang" de Shuzo Oshimi (Ki-oon)

Fauve révélation "Une rainette en automne" de Linnea Sterte (La Cerise)

Fauve patrimoine "Fleurs de pierre" de Hisashi Sakaguchi (Revival)

Fauve de la BD alternative Forn de Calç (Espagne)

Fauve polar SNCF "Hound Dog" de Nicolas Pégon (Denoël Graphic) Éco-Fauve Raja "Sous le soleil" d'Ana Penyas (Actes Sud)

Fauve du public France Télévisions "Naphtaline" de Sole Otero (Çà et Là)

Fauve des lycéens "Khat, journal d'un réfugié" de Ximo Abadia (La Joie de lire)

Fauve jeunesse "La Longue Marche des dindes" de Léonie Bischoff et Kathleen Karr (Rue de Sèvres)

Prix spécial du grand jury jeunesse "Toutes les princesses meurent après minuit" de Quentin Zuttion (Le Lombard)

Prix René-Goscinny du meilleur scénariste Thierry Smolderen pour "Cauchemars ex machina" (Dargaud)

Prix René-Goscinny du jeune scénariste Mieke Versyp pour "Peau" (Çà et Là)

Prix Philippe-Druillet de la jeune création "La Falaise" de Manon Debaye (Sarbacane)

Prix Konishi de la meilleure traduction de manga Sylvain Chollet pour "Dai Dark" de Q. Hayashida (Soleil Manga)

Prix des écoles d'Angoulême "La Petite Évasion" de Dorothée de Monfreid et Marzena Sowa (La Pastèque)

Prix des collèges de l'académie de Poitiers "Simone" de David Évrard, Jean-David Morvan et Walter Pezzali (Glénat)

Prix des lycées de l'académie de Poitiers "Nourrir l'humanité" de Miki Montlló et Sylvain Runberg (Delcourt)

Prix du courage (non officiel) Victoria Lomasko

Elvis d'or de la meilleure BD rock (non officiel) "Kiss the Sky: Jimi Hendrix 1942-1970" de Jean-Michel Dupont et Mezzo (Glénat)