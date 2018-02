Caen, France

Il y avait déjà Orelsan, Depêche Mode et The Offspring parmi les têtes d’affiches dévoilées ces dernières semaines. Tous les artistes invités à la 10e édition du festival Beauregard sont désormais connus. Et quelques pointures ont été annoncées ce lundi soir : Simple Minds, Charlotte Gainsbourg, Eddy De Pretto, Concrete Knives ou encore Bigflo et Oli. Sans oublier Malo, le local de l'étape, qui a failli représenter la France à l'Eurovision

Mais le grand nom de la chanson susceptible d’attirer un très large public est Julien Clerc. Les organisateurs passent satisfaire des spectateurs de tous ages « Même les jeunes si on leur passe des titres de Julien Clerc ils vont dire ‘ah oui je connais !’ » estime Paul Langeois, le directeur de la programmation. « Le samedi est la journée familiale et nous l’avons justement programmé cette journée »

Ce festival de Beauregard, 10e édition, aura lieu du 6 au 9 juillet prochain.