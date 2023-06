Festival de Cabourg : découvrez le palmarès de la 37ème édition

Clap de fin pour le festival de Cabourg (Calvados) ! Après 5 jours de festival, le palmarès a été dévoilé ce samedi 17 juin, après le défilé des stars sur le tapis rouge, lors de la cérémonie de clôture de l'événement.

"Simple comme Sylvain", grand prix du jury

La grande gagnante de cette 37ème édition du festival, c'est la réalisatrice Monia Chokri, pour son film "Simple comme Sylvain", qui a reçu une double récompense : Grand Prix du jury long-métrage, et prix du jury jeunesse. Film découvert en mai dernier à Cannes dans la catégorie "Un Certain Regard", qui raconte l'histoire de Sophia, professeur d'université à la vie confortable et au mariage stable mais peu excitant avec Xavier. Elle voit sa vie bouleversée lorsqu'elle croise Sylvain, un ouvrier du bâtiment que le couple engage pour rénover leur maison d'été.

Le prix du public a lui été attribué à Anna Novion pour son long-métrage "Le théorème de Marguerite", aussi découvert à Cannes.

Louis Garrel et Noémie Merlant consacrés meilleur acteur et actrices

D'autres films ont aussi été primés, de par les performances de leurs acteurs, notamment "L'innocent" qui avait reçu un césar dans la catégorie "meilleur scénario original ", en février dernier. Film dans lequel son réalisateur et acteur Louis Garrel, et Noémie Merlant, ont tous les deux reçu le swann du "meilleur acteur" et de la "meilleure actrice", lors de cette 37ème édition du festival de Cabourg. Ce samedi 17 juin, les jurys ont aussi récompensé Raphaël Quenard, en tant que "révélation masculine", pour son rôle dans "Chiens de la casse". Côté réalisation, c'est Rebecca Zlotowski, qui a été sacrée pour "Les enfants des autres".