Festival de Cannes 2022 : découvrez les films en compétition pour la Palme d'or

Le président du festival de Cannes, Pierre Lescure et son délégué général, Thierry Frémaux, ont annoncé ce jeudi 14 avril la sélection officielle de la 75e édition. Elle se déroulera du 17 au 28 mai avec l'actrice Virginie Efira en maitresse de cérémonie. Dix-huit films en compétition pour la Palme d'or sont en compétition pour succéder à la réalisatrice française Julia Ducournau qui avait décroché le trophée avec Titane l'an dernier, devenant la première femme primée sur La Croisette depuis Jane Campion en 1993.

Pour aboutir à cette sélection, 2.200 films ont été visionnés. Il y a quatre palmes d'or en compétition dont les frères Dardennes ou encore Ruben Ostlund. On ne sait pas encore qui succèdera à Spike Lee à la présidence du jury. La composition des jurys sera en effet dévoilée dans les jours qui viennent a précisé Thierry Frémaux.

Le délégué général du festival de Cannes a précisé que 35.000 personnes sont accréditées cette année pour participer à l'événement contre un peu plus de 20.000 l'an dernier.

Le film hors compétition Z de Michel Hazanavicius sera le film d'ouverture. Le réalisateur a marqué l'histoire du festival de Cannes avec The Artist.

Les 18 films en compétition pour la palme d'or

Holy Spider d'Ali Abbasi.

Les Amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi.

Crimes of the Future de David Cronenberg

Tori et Lokita de Luc Dardenne et Jean-Pierre Dardenne.

Stars at Noon de Claire Denis.

Frère et soeur d'Arnaud Desplechin.

Close de Lukas Dhont.

Armageddon Time de James Gray.

Broker de Hirokazu Kore-eda.

Nostalgia de Mario Martone.

R.M.N de Cristian Mungiu.

Triangle of Sadness de Ruben Ostlund.

Decision to Leave de Park Chan-wook.

Showing up de Kelly Reichardt.

Leila's brothers de Saeed Roustaee.

Boy from heaven de Tarik Saleh.

La Femme de Tchaikovsky de Kirill Serebrennikov.

EO de Jerzy Skolimowski.

Il y a seulement trois réalisatrices en lice pour la Palme d'or sur 18 films en compétition : les Françaises Claire Denis et Valeria Bruni Tedeschi, et l'Américaine Kelly Reichardt. Il est également à noter que le cinéaste russe Kirill Serebrennikov, qui a quitté légalement son pays, sera en compétition officielle avec un film historique autour du compositeur Tchaïkovski. Le réalisateur, pour la troisième fois en compétition ("Leto", "La fièvre de Petrov"), est également metteur en scène et ouvrira en juillet le Festival d'Avignon après avoir récemment quitté la Russie, pour s'installer à Berlin.

Tom Cruise sur la croisette

Parmi les films qui seront présentés hors compétition, le Festival avait déjà annoncé la présence de Tom Cruise, de retour dans le cockpit pour présenter, 35 ans après, une suite au mythique Top Gun, et le biopic très attendu Elvis par Baz Luhrmann ("Moulin rouge"). Il y aura aussi Novembre de Cédric Jimenez, Three thousand years of longing (Trois mille ans à t'attendre) de George Miller et Mascarade de Nicolas Bedos, un film tourné à Nice.

Cette conférence de presse de présentation de la sélection officielle du 75e Festival de Cannes était la dernière de Pierre Lescure en tant que président du festival. Il passera en effet la main en juillet à une juriste, Iris Knobloch, ex-WarnerMedia.