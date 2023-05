Festival de Cannes : 500 cinéastes dénoncent les ingérences dans leurs créations "au nom de la rentabilité"

Ils dénoncent des ingérences de l'industrie sur leur travail artistique, "au nom de la rentabilité". Quelque 500 cinéastes principalement francophones, dont Albert Dupontel, Olivier Nakache et Eric Toledano ou les frères Luc et Jean-Pierre Dardenne, s'alarment dans un texte publié ce mardi dans Libération , jour de l'ouverture du Festival de Cannes, que "la diversité et la vitalité (du cinéma soit) de plus en plus affaiblies par certaines pratiques qui contreviennent aux principes fondamentaux du droit d'auteur et à la liberté de création".

Réunis par la Société des réalisateurs de films (SRF), gardienne du cinéma d'auteur, ces artistes citent notamment des "scénarios modifiés, (des) collaborateurs artistiques et castings imposés, (des) films modifiés au montage par les diffuseurs, (des) choix de musique prescrits". Ces pratiques, "au nom de la rentabilité", "représentent immanquablement une forme de censure qui altère tout processus de création", estiment-ils.

"Elles remettent en question la liberté d'expérimentation et aboutissent à invisibiliser l'auteur, en se rapprochant dangereusement de la notion de 'copyright' qui prévaut sur le marché américain". Dans la tradition juridique américaine, contrairement à l'Europe, le réalisateur n'a pas le dernier mot et peut perdre la main sur la destinée de son œuvre.

En conséquence, les signataires réclament que la version finale du scénario, le titre du film, la version finale du montage ou encore les génériques ne puissent être modifiés sans l'accord de l'artiste.

Parmi les signataires figurent également Costa Gavras, Kev Adams, Jacques Audiard, Claire Denis, Nicole Garcia ou encore Alice Winocour.