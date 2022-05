Festival de Cannes : le programmateur de l'Apollo à Châteauroux y sera "à la recherche de la pépite"

Des stars, des paillettes, un tapis rouge et tout un tas de films à découvrir ! La 75ème édition du festival de Cannes démarre ce mardi 17 mai. L'occasion pour tous les acteurs du monde du cinéma de se retrouver et d'échanger. Camille Girard, le programmateur du cinéma l'Apollo à Châteauroux, va faire le déplacement dans quelques jours avec un programme bien chargé : "je vais aller voir des films, voir des films et encore voir des films".

"C'est surtout la raison pour laquelle je vais là-bas : enchaîner les visionnages de films et rencontrer quelques confrères et consœurs, explique-t-il. À Cannes, on voit beaucoup de films, ça donne une sorte de couleur cinématographique de l'année. C'est une manière de prendre la température". Camille Girard prévoit de découvrir des films de la Sélection officielle, mais aussi de la Quinzaine des réalisateurs ou encore la Semaine de la critique.

Un moyen d'avoir un panorama extrêmement large de la production cinématographique à venir

"On est toujours à la recherche de la pépite, poursuit le Castelroussin. Il y a évidemment les réalisateurs confirmés, mais je vais plutôt aller vers des réalisateurs méconnus pour essayer de trouver cette pépite, ce film qui vient un peu de nulle part et qui va faire chavirer la cinéphilie de l'année à venir". Mais pour ça, il faudra être patient. "Même quand on est professionnel et qu'on est accrédité, on doit quand même faire beaucoup la queue pour entrer dans les salles, parfois on fait plus longtemps la queue que la durée du film !, raconte-t-il. Donc on a le temps de discuter avec les gens qu'on croise à la sortie du film qu'on a vu précédemment".

"C'est ce qui fait aussi le charme de Cannes, parce qu'il y a le côté bling bling, le côté folklorique et en même temps, c'est quand même le grand moment de la cinéphilie, où des gens sont capables de faire 2 heures de queue pour voir un film de 3h15. Et ça, c'est quand même exceptionnel", se réjouit Camille Girard.

La cérémonie d'ouverture à suivre en direct depuis l'Apollo

Pour vivre le défilé de stars sur la Croisette comme si vous y étiez, le cinéma l'Apollo propose ce mardi la diffusion en direct de la cérémonie d'ouverture du festival. C'est à partir de 19h et c'est gratuit. "On va s'amuser à faire la montée des marches... mais à l'Apollo à Châteauroux !", sourit Camille Girard. Ensuite, cinq court-métrages de la Compétition officielle de l'an dernier seront diffusés (7,5 euros).