Festival de Cannes: des films tournés en Alsace présentés sur la croisette

"Kiss and cry" et "Belinda", deux films tournés en Alsace sont présentés hors compétition officielle lors du 70ème festival de Cannes. L'Alsace région de tournage: une nouvelle convention vient d'ailleurs d'être signée entre le CNC (centre national du cinéma), la DRAC et l'Eurométropole.

C'est le plus grand rendez-vous du cinéma: le festival de Cannes a commencé mercredi dernier. Et l'Alsace est bien présente sur la croisette. Deux films tournés dans la région sont présentés hors sélection officielle: "Kiss and cry", tourné à la patinoire de Colmar, sur les états d'âme d'une jeune fille de 15 ans qui reprend le patinage à haut niveau. Et "Belinda" un documentaire sur une jeune femme du même nom, qui vient chercher son ami à sa sortie de prison, toujours à Colmar. Ils doivent se marier à Mulhouse.

Une convention pour attirer les réalisateurs

Les collectivités jouent un rôle important pour attirer les réalisateurs en Alsace, et les convaincre de tourner des films dans notre région. Leurs représentants sont d'ailleurs présents sur la croisette à Cannes. Dimanche, une convention a été signée entre la région Grand Est, le CNC (centre national du cinéma), la DRAC (direction régionale des affaires culturelles) et l'Eurométropole de Strasbourg. Avec l'application de la politique du "1 pour 2": pour deux euros investis par les collectivités dans un film, un euro sera versé en complément par le CNC.

Des films et des séries télé

"L'aspect financier est important", explique Glenn Handley, responsable du bureau d'accueil de tournages Grand Est, à la tête du pôle cinéma de l'agence culturelle d'Alsace. "Mais il faut aussi de la créativité, des talents, des techniciens." Et les décors demandés. "Sur les tournages, les besoins récurrents sont sur des zones urbaines donc de nombreux tournages se font à Strasbourg. Mais il y a aussi le vignoble, les Vosges." L'activité de fiction télévisée se développe aussi. A partir du 19 juin, le tournage d'une série de six fois 52 minutes va commencer pour France 3. "J'ai deux amours", la série d'Arte a aussi été tournée en Alsace.