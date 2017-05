Festival de Cannes : des lycéens de Montreuil apprentis critiques sur la Croisette

Cinq lycéens de Montreuil vont passer une semaine sur la Croisette pour s'initier à la critique de film, accompagnés de cinq élèves d'Arras et de dix élèves allemands. Un programme de l'OFAJ, l'office franco allemand pour la jeunesse.

De leur lycée de Seine-Saint-Denis à la Croisette. Cinq élèves du lycée Condorcet de Montreuil s'apprêtent à passer une semaine sur la côte d'Azur, au Festival de Cannes. Au programme : des projections de la semaine de la critique et des rencontres avec les équipes du film. "On va découvrir plein de choses, cela a l'air trépidant : des réalisateurs, des films et on va être formés à la critique de film" s'enthousiasme Yassine, une élève de 1ère L : "on est vraiment des privilégiés".

Les élèves du lycée Condorcet sont très enthousiastes à l'idée de partir sur la Croisette. Rémi Brancato Copier

Une formation à la critique de films

Avec cinq autres élèves d'un lycée d'Arras et dix élèves allemands, ils ont été sélectionnés par l'OFAJ, l'office franco allemand pour la jeunesse pour participer à cette semaine de formation à la critique de films et produire des articles publiés sur un blog. "Ce sont des journalistes français et allemands qui vont essayer de les initier à leur métier passion" explique Ève Vayssière leur professeure d'allemand, qui a eu l'idée de les inscrire. "Cannes, c'est particulièrement le moment de comprendre ce que les réalisateurs veulent dire" estime Pierre, qui s'avoue parfois désorienté par certains "films d'auteur".

Tous en tout cas mesurent leur chance. "Avoir des accréditations pour entrer à Cannes, c'est hyper compliqué" estime Mana, qui "adore le cinéma" et se rêve réalisatrice. "Je parle toujours des films que je voie avec mes amis mais on ne fait pas vraiment des critiques profondes des films" raconte cette fan du réalisateur Xavier Dolan.

Mana aimerait devenir réalisatrice et a hâte de découvrir le festival. Copier

"La robe, les chaussures, on est prêts!"

Alors les cinq élèves ont préparé leur départ, prévu ce mardi pour un séjour de cinq jours, avec, notamment, la tenue. "La robe, les chaussures, on est prêts!" lâche Yassine. Déborah, elle, veut absolument monter les marches, "en espérant que je ne vais pas tomber" sourit-elle. Océane, elle, aurait aimer casser les codes : "je n'avais pas du tout envie de porter une robe car c'est très sexiste, j'aurai voulu porter un smoking mais je n'ai pas trouvé!"

Le programme sera chargé, explique Yassine Copier

A LIRE : les critiques des lycéens de Montreuil sur le blog de l'OFAJ : cannes.ofaj.org