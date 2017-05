Festival de Cannes : Deux films tournés en Gironde en compétition sur la Croisette

Un court et un long métrage tournés à Bordeaux et sur le littoral du Médoc sont sélectionnés dans la catégorie semaine de la critique. "Le Visage" de Salvatore Lista et "Ava" de Léa Mysius ont bénéficié du soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine.

"Le visage" est un court-métrage entièrement réalisé à Bordeaux en décembre dernier par Salvatore Lista. C'est l'histoire de Camille, 26 ans, assistante dans une galerie d’art qui a pour mission de s’occuper pendant quelques jours d'un créateur de jeux vidéo japonais en visite en France.

Toujours dans cette catégorie semaine de la critique mais dans le format long-métrage : le dernier film de la réalisatrice originaire du Médoc Léa Mysius. "Ava" où l'histoire d'une adolescente en vacances sur le littoral girondin. Ava apprend qu'elle va perdre la vue mais sa mère décide de faire comme si de rien n'était et de profiter de l'été.

"Ava" de Léa Mysius a été en partie tourné sur les plages du Médoc à Soulac, Montalivet ou encore Lacanau. La réalisatrice girondine a d'ailleurs écrit ce film dans le cadre d'une résidence d'artiste à Saint-Symphorien, résidence proposée par le centre régional des lettres et soutenu par le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine.