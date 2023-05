Festival de Cannes : Huit films tournés en partie en Bretagne sont en compétition officielle

La course à la Palme d'or est lancée pour cette 76e édition du festival de Cannes. La Bretagne pourrait bien être récompensée cette année, puisque pas moins de huit films tournés dans la région sont en compétition. La filière cinéma se porte bien comme l'explique Delphine Jouan, coordinatrice de l'accueil des tournages en Bretagne, invitée de France Bleu Armorique, ce mercredi 17 mai.

France Bleu Armorique : 2023 est un grand cru pour la Bretagne ?

Delphine Jouan : Il y a huit films en lien avec la Bretagne qui vont pouvoir briller sur la Croisette. Avec à la fois du long métrage tourné ici, du long métrage tourné à l'international, du court métrage, de l'animation donc. C'est toute l'excellence du savoir-faire de la filière bretonne qui va pouvoir être reconnue et briller à Cannes.

On la doit à quoi cette présence si forte du cinéma en Bretagne ?

Il y a les décors, c'est indéniable, pour attirer des films sur un territoire, il faut que les décors soient attractifs et il faut en faire la promotion. Mais il y a aussi une volonté politique assez forte. C'est ce qu'a mis en place la région Bretagne depuis plusieurs années maintenant et depuis trois ans avec une nouvelle politique assez volontariste et ambitieuse, avec un fonds d'aide qui a été revisité, des moyens humains et des moyens financiers mis en place par la région Bretagne qui ont pu faire que cette politique, le tournage avance et que le cinéma avance en région.

La Région a commencé à structurer et renforcer son soutien à la filière cinéma via un service unique : Bretagne Cinéma, de quoi s'agit-il ?

C'est une marque a été créée par la région Bretagne avec une nouvelle politique cinéma. Ca regroupe à la fois le service de l'accueil, des tournages et le service cinéma de la région, dont le fonds d'aide et ensemble on accompagne les films de l'écriture jusqu'à la diffusion. On soutient ces films financièrement, logistiquement, et on fait la promotion du territoire, pour attirer de plus en plus de films ici.