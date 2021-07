Festival de Cannes : "Il y a un rapport secret entre Lourdes et Cannes" pour le Bigourdan Jean-Marie Larrieu

C'est la quatrième participation des frères Larrieu, nés à Lourdes (Hautes-Pyrénées), au Festival de Cannes. La deuxième fois qu'un de leurs films fait partie de la Sélection officielle. "Tralala", avec Mathieu Amalric, Josiane Balasko, Jalil Lespert, Maïwenn ou encore Mélanie Thierry, est la première comédie musicale d'Arnaud et Jean-Marie Larrieu. Ils l'ont tournée à Lourdes, l'été dernier, en 27 jours. Jean-Marie Larrieu raconte ce retour aux sources.

Était-il important pour vous de venir tourner un film chez vous, à Lourdes ?

J-M.L. : Oui, on n'y avait jamais tourné de long métrage. On y avait tourné deux court-métrages il y a pas mal d'années, mais on s'était toujours dit qu'un jour ou l'autre, il faudrait que l'on fasse un film à Lourdes. La comédie musicale en a été l'occasion. En fait, on s'était également toujours dit qu'on tournerait une comédie musicale un jour, et que si on la tournait, on la tournerait à Lourdes. Parce qu'on est des fans de Jacques Demy. Après "Les parapluies de Cherbourg" et "Les demoiselles de Rochefort", il y aura "Tralala", de Lourdes. Ce n'est pas un film sur Lourdes mais sur notre Lourdes.

Mathieu Amalric tient le premier rôle dans "Tralala", des frères Larrieu. - (c) Jérôme Prébois / SBS Productions

Qu'est-ce que c'est, votre Lourdes ?

J-M.L. : C'est une ville comme les autres, en l'occurrence très bien située géographiquement, très photogénique, au pied des montagnes, avec le gave qui coule au milieu, tous ces hôtels... et c'est aussi une petite ville de province, où la jeunesse se demande si elle va rester là, si elle va partir travailler ailleurs, voir le monde... Ce sont des thèmes assez Jacques Demy, assez romanesques, qui traversent un peu tout le monde. L'histoire du film tourne autour de cela : ceux qui sont restés, ceux qui sont partis, et le fait de revenir.

C'est un peu vous ?

J-M.L. : Oui, c'est nous. On est partis, mais on n'a jamais coupé le lien. Après, forcément, il y a tout un travail de scénarisation et de dramatisation dans le film.

Le casting du film est impressionnant. Avez-vous eu le temps de faire découvrir la région aux acteurs ?

J-M.L. : On a tourné dans une période très particulière et dans des temps très courts : en 27 jours, 6 jours sur 7... On n'avait pas vraiment le temps de se promener, même le dimanche. Mais, dans cette ville à moitié désertée puisqu'il n'y avait plus de pèlerinages, les gens ont trouvé les lieux forts. Ne serait-ce que le Pont Vieux, les paysages, les chants de la Grotte... C'est vrai qu'ils étaient heureux et impressionnés. Même si on ne peut pas dire qu'on ait fait du tourisme.

Josiane Balasko, Jalil Lespert, Mélanie Thierry, Maïwenn... sont au casting. © Radio France - (c) Jérôme Prébois / SBS Productions

Comment avez-vous réagi quand vous avez appris que le film était sélectionné à Cannes ?

J-M.L. : C'est la 2e fois qu'on est en Sélection officielle. En 2005, il y avait eu "Peindre ou faire l'amour", en compétition. On est allés deux fois à la Quinzaine des réalisateurs, pour "La brèche de Roland" et "Le voyage aux Pyrénées. C'est donc la première fois qu'un de nos films pyrénéens est en sélection officielle. En fait, on a toujours trouvé qu'il y avait un rapport un peu secret entre Lourdes et Cannes. Entre cette grotte où on vient voir des choses qui se sont passées il y a longtemps, où on s'attroupe avec une sorte de respect et de religion... et la cérémonie cannoise de projection de film qui a quelque chose d'un rituel, qui nous fait également penser à une grotte : on entre dans une salle remplie de gens, plongée dans le noir, pour aller voir des choses qui nous parlent de nous et du monde. On s'est toujours dit : "C'est pas possible que ce film n'aille pas à Cannes !"

"Tralala", de Jean-Marie et Arnaud Larrieu, sera projeté ce mardi 13 juillet à 0h15 à Cannes. Il sortira en salles le 6 octobre 2021.