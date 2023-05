Festival de Cannes : l'Alsace attire les réalisateurs

La monde du cinéma se retrouve comme chaque année en France. La 76e édition du Festival de Cannes débute ce mardi 16 mai. Jusqu'au 27 mai, une vingtaine de films seront présentés en sélection officielle. Le Grand Est n'est pas en reste avec une dizaine de projets, accompagnés ou tournés dans la région, diffusés sur la Croisette.

ⓘ Publicité

Plus d'une vingtaine de tournages en Alsace en 2022

Après la crise du Covid, les tournages ont repris en Alsace. Il y en a eu 23 l'an dernier dont un long métrage tourné avec Marion Cotillard à Mulhouse. Le film "Little Girl Blue" sera projeté à Cannes lors d'une séance spéciale. Depuis janvier, l'Alsace a accueilli 15 tournages : un court métrage, six longs métrages et huit projets pour la télévision.

La télévision est toujours présente à Strasbourg avec des séries à succès, notamment César Wagner. Le tournage de la saison 4 de Parlement va elle débuter cet automne.