Festival de Cannes : la Bretagne représentée par huit films sur la Croisette

L'espace de quelques jours, il est possible de se permettre une petite mutation orthographique : le Festival de Kannes s'ouvre sur la Kroisette ce mardi soir. Une fantaisie qu'autorise le nombre de films présentés par la Bretagne : huit !

Les opus bretons les plus cotés pour ce Festival de Cannes, "Le temps d'aimer", de Katell Quillévéré, tourné à Brest et dans la région sélectionné en Sélection officielle Cannes première (avec Anaïs Demoustier et Vincent Lacoste). mais aussi "Rien à perdre" de Delphine Deloget en lices pour la Caméra d'or du premier long-métrage (avec Virginie Efira) tourné à Douarnenez et à Dinard, sélectionné dans la catégorie Un certain regard, ou encore "Rosalie" de Stéphanie Di Giusto, également sélectionné dans la catégorie un Certain regard (avec Benoît Magimel), tourné intégralement dans le Finistère et les Côtes-d'Armor.

France Bleu Breizh Izel : Huit films bretons, c'est un record !

Delphine Jouan, coordinatrice générale de l'accueil des tournages pour Bretagne Cinéma : C'est une année exceptionnelle, avec huit films portés par quatre réalisateurs et quatre réalisatrices. Ces films vont pouvoir montrer toute l'excellence de la filière bretonne, puisqu'on a à la fois du long-métrage tourné ici, deux-longs métrages produits et tournés à l'international, de l'animation, des courts-métrages... Tout le savoir-faire breton va briller dans les différentes sélections cannoises...

Ça fait beaucoup de jours de tournage.

On a recensé plus de 540 jours de tournage en 2022 dans la région Bretagne. Ce sont des chiffres record depuis l'existence de Bretagne Cinéma.

Qui vit du tournage de ces films ?

Les tournages des films en région ont des retombées économiques indéniables, directes avec les dépenses sur les prestataires, l'hôtellerie, la restauration et surtout l'embauche de techniciennes, de techniciens et de prestataires du secteur cinéma qui vont pouvoir travailler sur ces films. Ça a des retombées économiques indirectes évidemment, parce que quand les gens voient les films, ça peut leur donner de venir et visiter la Bretagne. Certains films jouent un rôle de carte postale.

Quels sont les endroits qui attirent le plus ? Le bord de mer ?

On vient souvent en Bretagne pour tourner sur le littoral, ce qui est dans l'imaginaire de beaucoup de gens hors Bretagne. Mais de plus en plus, Bretagne Cinéma essaie de promouvoir la Bretagne intérieure et notamment Rennes qui est proche de Paris, avec une facilité pour installer des tournages. Cela a fonctionné puisque cette année, avec au premier semestre, plusieurs fictions longues qui vont s'installer entre Rennes et leurs alentours, et notamment une la nouvelle série quotidienne de France TV studio, Déter. Elle vient de commencer le tournage en avril, du côté d'Etrelles en Ille-et-Vilaine, soutenue par la région Bretagne.

Et Bretagne Cinéma, c'est une structure de soutien à la filière.

Bretagne Cinéma est une marque créée par la région Bretagne il y a trois ans. La région Bretagne a initié une nouvelle politique forte pour le cinéma et l'audiovisuel en région, avec plus de moyens financiers, plus de moyens humains et une autre manière d'accompagner les films. Bretagne Cinéma recoupe le service de l'accueil des tournages et à la fois le service cinéma de la région Bretagne et ensemble, on accompagne les films de l'écriture jusqu'à la diffusion en soutenant cette filière en région et de faire qu'elle se structure et qu'elle devienne de plus en plus excellente.