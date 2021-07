Festival de Cannes : la Palme d'Or à la réalisatrice française Julia Ducournau pour son film "Titane"

C'est la consécration d'une cinéaste de 37 ans, son deuxième long-métrage seulement, un film violent et futuriste qui a bousculé les festivaliers. Si ce deuxième film de Julia Ducournau était particulièrement attendu, c'est par rapport aux promesses qu'avait laissé entrevoir son premier film, "Grave", en 2017, l'histoire de deux soeurs en école vétérinaire, avec en toile de fond l’anthropophagie. 150.000 entrées en France et les éloges des critiques.

Vincent Lindon, Julia Ducournau and Agathe Rousselle posent avec la Palme d'Or © Maxppp - Simone Comi

De quoi donner la pression, le trac, et le syndrome de la page blanche, mais Julia Ducournau est revenue en poussant son art plus loin, plus fort, en questionnant des thématiques actuelles, et la voilà sans doute installée pour un moment, même si "Titane" divise déjà pas mal la critique.

On va pouvoir regarder les oeuvres de cinéastes femmes et les apprécier autant que celles des hommes

Et cette Palme, c'est pour la réalisatrice française une nouvelle voie qui s'ouvre sur le front du féminisme : "En recevant ce prix, j'ai énormément pensé à Jane Campion, j'ai l'impression d'un mouvement en marche, j'ai l'impression aussi que peu à peu, on va pouvoir regarder les oeuvres de cinéastes femmes et les apprécier autant que celles des hommes et que ça se verra dans la sélection. Tout ça me rend optimiste".

Quand il y a de la polémique, ça veut dire qu'il se passe quelque chose et moi je suis comblé

De son côté, l'acteur Vincent Lindon, qui joue dans le film, est ravi de ce prix, et notamment d'avoir participé à ce long-métrage qui ne laisse pas indifférent. Pour lui, c'est l'essentiel : "C'est agréable d'être dans un film qui a remué les spectateurs, qui fait parler. Quand il y a de la polémique, ça veut dire qu'il se passe quelque chose et moi je suis comblé". Le président du jury Spike Lee a fait une bourde au début de la cérémonie en donnant le nom de la palme d'or d'emblée alors qu'elle est annoncée d'habitude à la fin.