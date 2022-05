Festival de Cannes : la Palme d'Or décernée à Ruben Östlund pour "Triangle of Sadness"

La Palme d'Or du festival de Cannes a été décernée ce samedi soir à Ruben Östlund pour "Triangle of Sadness", "Sans filtre" en français.

Après la claque de "Titane" l'année dernière, la Palme d'Or du festival de Cannes revient cette année à Ruben Östlund pour "Triangle of Sadness", "Sans filtre" en français, une satire acide des ultra-riches et des rapports de classe dans les sociétés occidentales. ll s'agit de la seconde Palme d'Or du réalisateur suédois.

Le reste du palmarès

Le Grand Prix, deuxième distinction la plus prestigieuse, a été remise ex-aequo à la Française Claire Denis pour "Stars at noon" et au Belge Lukas Dhont, le benjamin de la compétition, pour "Close".

Le film "War Pony" sur les destins entremêlés de deux garçons vivant dans une réserve amérindienne a remporté de son côté la Caméra d'or, qui récompense un premier film toutes catégories confondues. Présenté à Un Certain regard, ce premier film est signé de Gina Gammel et de Riley Kough, la petite-fille d'Elvis Presley.

L'actrice iranienne Zar Amir Ebrahimi, qui a dû quitter l'Iran pour la France en 2008 à la suite d'un scandale sexuel, a été couronnée du prix d'interprétation féminine pour son rôle dans le thriller d'Ali Abbasi "Les nuits de Mashhad".

L'acteur sud-coréen Song Kang-ho, 55 ans, a remporté le prix d'interprétation masculine pour son rôle dans "Les bonnes étoiles" du Japonais Hirokazu Kore-Eda. Acteur fétiche de son compatriote Bong Joon-ho, et star de son film "Parasite", Palme d'Or 2019, il joue dans ce film de Kore-eda un homme impliqué dans un trafic de bébés, qui va former une petite famille de bric et de broc autour de lui.