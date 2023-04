Festival de Cannes : la sélection de la 76e édition

La nouvelle présidente du Festival de Cannes , Iris Knobloch, venue de la major américaine Warner, et le délégué général Thierry Frémaux ont mis fin au suspense ce jeudi à la mi-journée, lors d'une conférence de presse dans un cinéma des Champs-Élysées, et ont dévoilé la très attendue sélection de la 76e édition du festival, qui se déroulera du 16 au 27 mai.

"Ce sont des films de cinéma", a annoncé Thierry Frémaux avant d'énumérer les titres des films "élus" et leurs réalisateurs. Les habitués de la compétition Aki Kaurismaki, Wim Wenders, Ken Loach, Wes Anderson, Todd Haynes, Nanni Moretti, Nuri Bilge Ceylan ou Kore-Eda s'affronteront donc en sélection officielle, marquée cette année par la présence de six réalisatrices, un record. Parmi ces femmes, deux cinéastes françaises : Catherine Breillat et Justine Triet.

La sélection officielle

Club Zero de Jessica Hausner

The Zone of Interest de Jonathan Glazer

Fallen Leaves d'Aki Kaurismaki

Les Filles d'Olfa de Kaouther Ben Hania

Asteroid City de Wes Anderson

Anatomie d'une chute de Justine Triet

Monster de Hirokazu Kore-eda

Il Sol Dell'Avvenire de Nanni Moretti

La Chimera d'Alice Rohrwacher

Les Herbes sèches de Nuri Bilge Ceylan

L'Eté dernier de Catherine Breillat

La Passion de Dodin Bouffant de Tran Anh Hung

Rapito de Marco Bellochio

May December de Todd Haynes

Firebrand de Karim Aïnouz

The Old Oak de Ken Loach

Banel et Adama de Ramata-Toulaye Sy

Perfect Days de Wim Wenders

Jeunesse de Wang Bing

Les 19 films sélectionnés pourraient être rejoints par un vingtième, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio et Robert de Niro. Le film est pour l'instant prévu hors compétition mais le festival souhaiterait le voir concourir pour la Palme d'or.

Le retour de Johnny Depp et d'Indiana Jones

Plusieurs films étaient déjà confirmés hors compétition, comme le drame en costume de Maïwenn, Jeanne du Barry, projeté en ouverture et qui signera le grand retour de Johnny Depp après le feuilleton judiciaire qui l'a opposé à son ex-épouse Amber Heard, sur fond d'accusations de violences conjugales, ou encore l’avant-première du dernier volet de la saga Indiana Jones, Le cadran de la destinée, réalisé par James Mangold avec Harrison Ford et Phoebe Waller Bridge.

Pedro Almodovar sera également sur la Croisette pour présenter Strange Way of Life, un court-métrage en forme de "western queer", avec Ethan Hawke et Pedro Pascal, star de la série The Last of Us.

Et le chanteur The Weeknd proposera les premiers épisodes de sa série The Idol.