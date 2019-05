Festival de Cannes : le cinéma Utopia fait du repérage pour sa future programmation

Avignon, France

Si Cannes reste la capitale des paillettes et du glamour, c'est surtout le rendez vous international des professionnels du cinéma. Les exploitants des salles d'art et d'essai et cinémas indépendants s'y retrouvent pour sélectionner leur future programmation. C'est le cas du cinéma Utopia à Avignon, dont le directeur, Patrick Guivarch part ce mardi pour Cannes.

Cinq films par jour pendant cinq jours

"Je regarde la montée des marches à la télé, comme tout le monde, raconte-t-il. Les films que les stars voient en smoking le soir, je les vois à 8h30 le matin". Il va aussi croiser des professionnels du cinéma, des distributeurs, des exploitants de salle, etc. "Il y a très peu de spectateurs lambda, c'est un festival qui accueille des milliers de professionnels".

Il emmène avec lui trois employés et chacun va voir en moyenne cinq films par jour pendant cinq jours. Ils mettront en commun leur sélection, qui doit rester la plus large possible. "Programmer une salle art et essai, ça n'est pas que programmer les films que nous aimons", détaille Patrick Guivarch. Sur la centaine de films que l'équipe avignonnaise verra à Cannes, près de la moitié sera ensuite programmée tout au long de l'année après une dernière sélection.