Festival de Cannes : "Les Américains, ils sont très classes, ils jouent le jeu" confie un photographe drômois

Il habite Peyrins, dans la Drôme, et couvre depuis plus de 30 ans le Festival de Cannes. Cette année encore, le photographe François Maquaire va travailler sur la Croisette pendant 11 jours, à l’occasion de la 72ème édition.

Peyrins, France

Des stars et des paillettes sur la Croisette. Le 72ème Festival de Cannes commence mardi et va durer jusqu'au 25 mai. Parmi les événements de cette année, la projection du dernier film de Quentin Tarantino avec Brad Pitt et Leonardo Di Caprio ou encore la venue de Sylvester Stallone. Les 250 photographes triés sur le volet pour leur tirer le portrait juste avant ou pendant la montée des marches ne vont pas chaumer.

Les Américains, ils ne se prennent pas la tête par rapport à nos Français" - François Maquaire, photographe drômois.

"Ça commence en général vers 18h15, mais ça dépend du film", explique François Maquaire. Ce photographe de Peyrins, dans la Drôme, est un habitué du Festival. C'est la 35ème année qu'il couvre l'événement pour une agence de presse parisienne.

"En bas des marches, chaque photographe a un numéro comme ça on ne se bagarre, on a notre place et basta !" Cette année, le Drômois attend tout particulièrement les stars américaines, qui avaient boudées le festival l'an dernier. "Les Américains ils sont très classes, ils jouent le jeu pour les photos, on les appelle... Ils ne se prennent pas la tête par rapport à nos Français. Avec certains acteurs de chez nous, c'est chaud quoi ! Vous en avez certains, on dirait qu'ils vont à l'église."

Brad Pitt est au casting de "Once upon a time in Hollywood", le dernier film de Quentin Tarantino, en compétition officielle. © Radio France - François Maquaire.

Des soirées avec Roger Moore, Bruce Willis ou Sophie Marceau

En plus de 30 années sur la Croisette, François Maquaire ne compte plus les stars qu'il a croisé. "J'ai serré la main à Dustin Hoffman l'année dernière", se souvient le photographe. "J'ai aussi fait des soirées avec Sophie Marceau, Roger Moore, Bruce Willis... On trinquait au champagne ! Maintenant ce n'est plus comme ça, les stars viennent voir le film puis s’engouffrent dans les voitures pour aller dans des soirées privées."

Cette année, 21 films sont en compétition pour décrocher la Palme d'or.