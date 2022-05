Festival de Cannes : Mallory Wanecque, une Valenciennoise de 15 ans, révélation du film "Les Pires"

"C'était magique, avec plein d'émotions en même temps..." Après quelques jours sur la croisette pour défendre le film "Les Pires", tourné à Boulogne-sur-mer, le retour est difficile pour Mallory Wanecque. La Valenciennoise de 15 ans a ressenti "comme un manque" en revenant au domicile familial. Il faut dire que la jeune femme a reçu des robes et des bijoux prêtés pour l'occasion. "Ce n'est pas mon milieu donc c'était impressionnant. J'ai passé de supers moments avec les maquilleurs, les costumiers, les coiffeurs..."

Repérée lors d'un casting sauvage, comme dans le film "Les Pires"

Comme son personnage dans ce premier film de Lise Akoka et Romane Guerret, Mallory Wanecque a été repérée lors d'un casting sauvage, devant son collège. La jeune nordiste a ensuite découvert les plateaux de cinéma lors du tournage dans la cité Picasso à Boulogne-sur-Mer. Mais elle a vu pour la première fois le film lors de sa projection au festival de Cannes. "C'était magique, on n'a même pas besoin de parler pour faire passer des émotions à l'écran."

Mallory Wanecque joue un rôle central dans le film "Les Pires" de Lise Akoka et Romane Gueret, tournée à Boulogne-sur-mer. - Eric DUMONT - Les films Velvet

Le moment le plus marquant restera le prix dans la sélection "Un certain regard", reçu la veille du palmarès de la compétition officielle. "J'ai pleuré, je ne m'attendais pas à ce que ça plaise autant, j'avais les jambes qui tremblaient !" se souvient Mallory Wanecque. "Les Pires" a devancé les 19 autres films de cette compétition.

Absente au lycée pour passer un casting ce mardi

Mallory Wanecque a retrouvé les autres jeunes acteurs du film, âgés de 9 à 17 ans. "On a été au restaurant, sur la plage, on s'est baigné. On était dans le même hôtel donc on allait dans les chambres, on se maquillait, on dessinait. On était tous ensemble et c'était encore plus de joie, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, c'était ouf !"

La lycéenne a découvert le rythme du festival de Cannes avec les séances de maquillage et de coiffure. - Mallory Wanecque

"Quand j'ai su que ma fille allait au festival de Cannes, j'ai eu des frissons, je suis très fière. On sera toujours là en soutien mais quand elle sera majeure, elle prendra son envol", lance sa maman. Après l'avoir accompagnée sur le tournage, elle a préféré laisser sa plus grande fille de 24 ans accompagner Mallory. Les deux sœurs ont pu partager l'expérience cannoise ensemble. Aujourd'hui, Mallory Wanecque espère pouvoir continuer dans le cinéma. La Valenciennoise de 15 ans ne reprend pas les cours en ce début de semaine puisqu'elle prépare déjà un nouveau casting prévu ce mardi.

"Les Pires" est un mélange de fiction et de réalité, avec quatre adolescents de la cité Picasso qui, après un casting sauvage, entament le tournage d'un film. La sortie en salles est prévue pour le 23 novembre prochain.