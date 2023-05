Festival de Cannes : "Mon but, c'est de voir un maximum de films", témoigne un Côte-d'Orien sur place

On pourrait appeler ça un "ciné 'marathon." Roland Mérindol, passionné de cinéma et membre de l'association qui exploite le cinéma Phénix à Montbard, est au Festival de Cannes, comme chaque année. Avec l'un de ses collègues du cinéma, ils se sont prévus un sacré emploi du temps : voir au moins quatre ou cinq films par jour.

ⓘ Publicité

Des journées bien chargées

"Notre journée type commence à 6h15, le matin. On se lève tôt pour être connecté à 7h, sur le site de la billetterie, et avoir une chance d'avoir des billets. Après, on court à la première séance à 8h30 et on enchaîne les films jusqu'à 22h, voire 2h du matin pour les projections nocturnes." Et quand on lui demande s'il a le temps de manger… ou même de boire durant ces journées marathon, il nous répond, en riant : "Honnêtement, c'est compliqué de manger, surtout le midi. L'autre jour, on a juste eu le temps de manger des cacahuètes ! On se rattrape le soir, entre deux séances."

Des films coup de coeur

Roland Mérindol est au festival depuis le premier jour. Pour le moment, il a pu voir 25 films. Certains l'ont beaucoup marqué. Il espère avoir le temps d'en voir 25 de plus d'ici la fin du festival. Quoi qu'il en soit, le Côte-d'Orien profite au maximum de son séjour. "C'est comme une drogue, plus on voit de films et plus on veut en voir encore ! Et puis, Cannes c'est le rendez-vous des cinéphiles. On peut discuter avec des gens qui ont la même passion que nous. C'est vraiment sympathique."

loading