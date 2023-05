Festival de Cannes : "Notre région est bien une terre de cinéma" selon l'association Normandie Images

Un tapis rouge et des paillettes pendant quasiment 15 jours. C'est l'ouverture ce lundi soir de la 76ème festival de Cannes. Une ribambelle de stars sont évidement attendues sur la croisette jusqu'au samedi 27 mai et la Normandie y sera aussi représentée, avec parmi les réalisateurs, la réalisatrice fécampoise, Justine Triet.

Des paysages normands seront aussi visibles à travail trois films tournés en partie dans la région. "Ce sont des films très divers, des comédies, des films d'actualités, un film d'animation aussi", indique Denis Darroy, directeur de Normandie Images, association qui œuvre pour le développement du cinéma et de la création audiovisuelle.

"Cela correspond à toute cette diversité de programmation que l'on peut voir à Cannes et donc dans toutes les sélections. On est très fiers de pouvoir avoir soutenu ces films et de les voir aujourd'hui en programmation dans les différentes sélections."

Pour Denis Darroy, la Normandie est bien une "terre de cinéma, comme beaucoup de régions françaises. La différence, c'est que nous, on a des décors, des conditions d'accueil qui sont assez exceptionnelles, la lumière des impressionnistes, la diversité des décors. On a beaucoup travaillé avec les différentes productions pour qu'elle nous fasse confiance. On a un tissu de techniciens qui est très performant, très professionnel. A Normandie Image, on a un bureau d'accueil des tournages, très réactif pour répondre au mieux aux demandes des producteurs."

125 tournages tous confondus sur la Normandie en 2022

Le directeur de Normandie Images précise que la Normandie a accueilli près de 125 tournages tous confondus en 2022. "Notre objectif, c'est que la région devienne une industrie du cinéma, pour que le public puisse avoir des films qui, à la fois éclairent sur le monde dans lequel l'on vit, que l'on comprenne la société dans laquelle on vit et en même temps que ce soit un moment de bonheur, un moment de plaisir."

L'association se dit très attentive "à la sélection des films que l'on soutient, pouvoir apporter notre aide à tous ces films de cinéma qui nous racontent de belles histoires, qui nous éclairent sur le monde dans lequel nous vivons. Nous n'étions pas présent sur la question de la série, et donc à l'occasion de Séries Mania à Lille, nous avons pu annoncer l'aide de la production audiovisuelle (séries, animations, fiction) pour cette année. La première commission va avoir lieu au mois de juin."

