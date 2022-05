Festival de Cannes : pour Arnaud Desplechin, tourner à Roubaix est "quasi-obligatoire"

Le festival de Cannes bat son plein depuis mardi soir. 21 films sont en compétition officielle pour cette 75ème édition. Parmi les montées des marches attendues, on retrouve celle de ce vendredi soir, avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud et le réalisateur roubaisien Arnaud Desplechin pour son nouveau film "Frère et sœur". Les deux personnages, Alice et Louis, ne se sont pas parlés depuis vingt ans, ils se détestent et vont devoir se revoir lors du décès de leurs parents. Le film sort au cinéma en même temps que sa présentation sur la croisette.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Comme dans la plupart de ses films, des scènes ont été tournées à Roubaix. "D'habiter cet endroit d'où je suis originaire, d'arriver à l'habiter avec mes films, d'en montrer les beautés, ça compte toujours pour moi, confie Arnaud Desplechin à France Bleu Nord. Après mon premier film, "La vie des morts", j'ai réussi à trouver ma voix parce que j'ai accepté de revenir chez moi, et de partir de ce terreau-là." Pour le réalisateur, Roubaix représente "une terre humble car une terre meurtrie : c'est une ville qui connaît les extrêmes et la pauvreté."

Des scènes à Lille, pour la première fois

"Je pense à un écrivain, Philip Roth, dont tous les livres passent par Newark, la ville humble d'où il est originaire, en banlieue de Manhattan. Comme je suis un grand admirateur, je me suis dit que tous mes films, à un moment ou un autre, passeraient par Roubaix." Mais pour la première fois, Arnaud Desplechin a également tourné à Lille, "un gros changement". Certaines scènes de "Frère et sœur" se déroulent au Théâtre du Nord, où une fausse affiche a été créée pour l'occasion avec le personnage de Marion Cotillard.