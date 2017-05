Festival de Cannes : un jury de sept jeunes de Corrèze va monter les marches !

Le coup d'envoi de la 70e édition du festival de Cannes sera donné ce mercredi et jusqu'au 28 mai. Un festival que vont découvrir sept jeunes Corréziens qui constituaient le jury jeunes du festival du moyen métrage de Brive il y a quelques semaines.

Cannes va vivre pendant près de deux semaines au rythme du cinéma, des stars et du glamour. La 70e édition du festival s'ouvre ce mercredi avec le réalisateur Pedro Almodovar comme président, et dix-neuf films en compétition officielle. Sept jeunes Corréziens vont eux découvrir ce festival : ils constituaient le jury jeunes du festival du moyen métrage de Brive et vont vivre là un prolongement de leur passion.

Âgés de 14 à 18 ans et passionnés de cinéma

C'est après une longue journée de voyage, ce samedi, qu'ils arriveront sur place. Ils participeront, ce dimanche, à un atelier de critique de cinéma et monteront les marches le soir même. Pour ce faire, ces jeunes âgés de 14 à 18 ans respecteront les codes : robe de soirée et chaussures à talons pour les dames, costume noir, chemise blanche et noeud papillon pour les messieurs. Mathilde, Axel, Océane, Nicolas, Arnaud, Agathe et Emma ont été sélectionnés parmi une quarantaine de candidatures sur lettre de motivation et critique de film avant le festival de Brive pour intégrer le jury jeunes. Certains suivent l'option cinéma au lycée d'Arsonval à Brive, les autres sont issus d'autres établissements de la cité gaillarde mais aussi de Larche et Tulle. Ils ont remis, il y a quelques semaines, le prix du jury jeunes parrainé par le conseil départemental au festival de Brive. C'est cette fois la région Nouvelle-Aquitaine qui leur finance le voyage à Cannes pour approfondir leurs connaissances et vivre au rythme d'un énorme festival où ils auront accès aux films de la compétition officielle et ceux de la quinzaine des réalisateurs.