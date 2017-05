Festival de Cannes : une actrice ardéchoise nous raconte sa montée des marches

Impressionnant, magnifique, exceptionnel ... Les adjectifs ne manquent pas pour décrire la montée des marches du Festival de Cannes. Coralie Russier, une actrice ardéchoise, a vécu ce moment la semaine dernière. Elle était sur la Croisette avec l'équipe du film "120 battements par minute".

Dernière montée des marches et remise des prix ce dimanche soir au Festival de Cannes. Les smokings, les robes, les photographes, le tapis rouge. Un rêve vécu par Coralie Russier. L'actrice originaire de Cornas, en Ardèche, a elle aussi gravi les fameux escaliers. C'était le 20 mai, lorsqu'elle est venue présenter le film dans lequel elle tient l'un des trois principaux rôles féminins. "120 battements par minute", du réalisateur Robin Campillo, qui retrace les débuts d'Act Up, l'association de lutte contre le sida.

"On plane à 15 000 au dessus du sol" - Coralie Russier pendant sa montée des marches à Cannes.

Mais avant de s'élancer vers les marches, il a fallu faire preuve de patience. "On attend beaucoup dans les voitures, que le tapis se libère", raconte Coralie Russier. "Je me suis concentrée", poursuit-elle. L'Ardéchoise voulait à tout prix graver ce moment dans sa mémoire. "Ça passe très vite et c'est vraiment très fort en émotion. On plane à 15 000 au dessus du sol, c'est vraiment un rêve de petite fille : ça brille, il y a des paillettes, on est traitée comme une princesse... C'était une journée magique."

L'actrice était déjà passée sur la Croisette quand elle était plus jeune

"Ma mère m'avait dit : un jour tu monteras les marches pas parce que tu es malade, mais parce que tu joueras dans un film"

"J'ai une histoire un peu particulière avec le Festival parce que j'y étais déjà allée quand j'avais 14, 15 ans", confie Coralie Russier. "C'était avec l'association Petits Princes, qui réalise les rêves des enfants malades, parce que je venais d'être greffée du foie et du coup j'avais monté les marches et dormi au Majestic". Et l'Ardéchoise se souvient surtout des mots de sa maman à l'époque. "Elle m'avait dit : un jour tu monteras les marches pas parce que tu es malade, mais parce que tu joueras dans un film. Bien évidemment je ne l'avais pas cru, donc y remonter cette année c'était vraiment très très fort."

A en croire Coralie Russier, le film "120 battements par minute" a été très bien accueilli après la projection. Standing ovation pour toute l'équipe du film. Le long métrage fait d'ailleurs partie des favoris pour la Palme d'Or. "On va croiser les doigts très fort", glisse l'actrice. "Mais je pense qu'il a de bonnes chances de recevoir un prix."

"120 battements par minute" sortira en salle le 23 août prochain.