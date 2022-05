Festival de Cannes : une exposition signée Daniel Angeli, "le roi des paparazzi"

Il n'y a pas de Festival de Cannes sans paparazzi et l'exposition Instant'Années sur le cours Félix Faure à Cannes le prouve une nouvelle fois. Daniel Angeli, surnommé "le roi des paparazzi" expose une trentaine de clichés en noir et blanc pris au fil des années au Festival de Cannes. On y voit Romy Schneider à l'hôtel Carlton, l'équipe de La Grande Bouffe ou encore Serge Gainsbourg et Jane Birkin se promenant sur la plage.

Serge Gainsbourg et Jane Birkin se promenant sur la plage © Radio France - Julie Munch

Paul Newmann et son épouse Joanne Woodward © Radio France - Julie Munch

Des photos prises sur le vif

Toutes ces photos ont une histoire et Daniel Angeli la raconte si vous scannez des QR-Codes situés en bas à gauche des photos. Mais ce n'est pas à Cannes que les clichés de célébrités étaient les plus difficiles à prendre raconte le photographe : "au festival les stars sont là pour vendre leur film. Je capte des échanges. Par exemple pour la photo de Romy Schneider c'était une simple rencontre au Carlton. Par contre quand j'étais paparazzi, là je montais aux arbres." Néanmoins, les clichés présentés par Daniel Angeli restent très naturels selon les passants qui s'arrêtent régulièrement pour regarder les stars affichées. "C'est pas posé du tout", s'extasie Nathalie. "Il ne leur manque que la parole", ajoute André qui souligne que cette exposition permet aussi de replonger dans l'histoire du festival.