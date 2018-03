Valenciennes, France

A 70 ans Mario Luraschi est toujours aussi passionné par ce qu'il appelle l'art du cheval, il dirige ses fiers andalous avec un stick de dressage qu'il considère comme une baguette de chef d'orchestre, grâce à laquelle il peut presque tout faire comme faire entrer un cheval dans une grande malle en bois, mais certains lui résistent.

Il y en a avec qui ça ne passe pas, car on n'a pas de liens, c'est comme avec les gens ! et il ne faut surtout pas forcer un cheval sinon il vous couillonne

Durant sa carrière, il a tourné plus de 500 films avec ses chevaux, parmi lesquels Luky Luke, l'Ours, le Pacte des Loups, d'Artagnan, avec à la clé des centaines de cascades avec parfois des chutes et des bobos. Et toute sa vie il a transmis sa passion, il assure avoir formé plus de 60% des plus grands cavaliers de France et même du monde.

Il présente aussi régulièrement des spectacles au grand public comme cette semaine à la caserne Vincent avec des tournois de chevaliers, des cavaliers en feu etc, des prestations qui ravissent depuis mardi les spectateurs, petits et grands sont émerveillés par les prouesses de la dizaine de chevaux et leurs cavaliers.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Le festival de cinéma de Valenciennes c'est jusqu'à dimanche 25 mars, toute la programmation à retrouver sur leur site.