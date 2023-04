Festival de Cornouaille : il faudra payer cette année pour participer aux festoù-noz

Les organisateurs du Festival de Cornouaille ont levé le voile ce mardi sur les festivités prévues du 19 au 23 juillet 2023 à Quimper. Une belle fête en perspective pour fêter les 100 ans de cet évènement incontournable pour les amoureux de la culture bretonne.

Quelles têtes d'affiches?

"On veut se recentrer sur notre culture", annonce Igor Gardes, le directeur du festival. Pas de têtes d'affiches nationales ou internationales comme pour les éditions précédentes, "le grand nom cette année c'est la culture bretonne et donc le fest noz". Des rendez-vous de danse sont donc prévus chaque soir sur le plancher du nouveau chapiteau.

De nombreux artistes ont répondu présents, parmi lesquels Dan Ar Braz, Red Cardell, Gilles Servat, Annie Ebrel, Rozenn Talec, Sylvain GirO ou encore Alan Stivell qui se produira dans la cathédrale St Corentin le 22 juillet.

Où aura lieu le festival?

Les organisateurs ont pris note des ratés de l'an dernier. "Il n'y avait pas assez de place pour danser sur les allées de Locmaria, c'était très sympa mais c'était un peu tendu. Il y a aussi des gens qui venaient juste découvrir la danse comme un spectacle, pas comme participants. Et ils ne voyaient pas très bien non plus. Là, je pense que tout le monde sera heureux", résume le directeur. Un grand chapiteau sera installé place de la Résistance sur un plancher de 1000 m², "deux fois et demi plus grand que lorsque c'était place St Corentin". Le directeur admet ne pas avoir voulu prendre de risques cette année : "pour le centenaire, on a une obligation de résultats".

Des concerts sont également prévus dans la cathédrale St Corentin, au jardin de l'évêché et à l'église de Locmaria avant le grand défilé du dimanche dans le centre-ville.

Quelles nouveautés ?

Cette année pour la première fois, l'accès aux festoù-noz sera payant : 10 euros les cinq soirées. Un choix difficile mais malheureusement "inéluctable" selon lgor Gardes : "C'est un crève-cœur mais on a un modèle économique qu'il nous faut défendre, qu'il nous faut sauver aussi. Les festivals, d'une manière générale, ne sont pas en pleine forme, il faut faire des choix sinon on disparait", justifie le directeur. Les charges flambent - + 25% environ - tandis que les financements publics stagnent, ajoute t-il. Un pass festival sera mis en vente au prix de 10 euros pour les cinq soirées place de la Résistance.

"En contrepartie, le défilé du dimanche sera gratuit et accessible à tous". Une première depuis la création du festival de Cornouaille. Et il s'annonce grandiose : 40 groupes, plus de 1.500 danseurs et musiciens, des costumes d'exception, un rassemblement de 100 drapeaux bretons et bien sûr, pour conclure l'élection de la reine de Cornouaille au Musée départemental breton.