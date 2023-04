Festival de Cornouaille : près de 150 Reines réunies à Quimper pour préparer le centenaire

Pour célébrer ses 100 ans, le Festival de Cornouaille a convié plus de 100 Reines et Demoiselles, dimanche 23 avril, pour célébrer le centenaire de l’élection de la Reine de Cornouaille, qui aura lieu du 19 au 23 juillet 2023. Créée en 1923, cette élection, devenue incontournable, couronne chaque année une jeune femme issue d’un des nombreux cercles celtiques de la région. Près de 150 Reines et Demoiselles étaient réunies pour l'occasion.

Les Reines et les Demoiselles de Cornouaille, élues entre 1954 er aujourd'hui, réunies pour une photo de famille à Quimper. © Radio France - Astrid Maigné-Carn

Des retrouvailles exceptionnelles

Certaines s'étaient perdues de vue depuis des décennies, d'autres pensaient ne jamais se revoir. Jeannette Lautrédou, a été élue deuxième Demoiselle d'honneur en 1958. Cet après-midi là, elle a "retrouvé [sa] reine" confie-t-elle. Elles ne se sont pas reconnues tout de suite mais quand elle a été se présenter à Catherine Etes, qui avait 19 ans à l'époque, elles se sont "tombées dans les bras l'une de l'autres" poursuit Jeannette, émue aux larmes. Catherine n'en revient pas, "jamais [elle n'aurait] pensé la revoir 65 ans après". Des retrouvailles que l'octogénaire n'aurait manqué pour rien au monde parce que "on reste marquées. Ca fait quelque chose d'être là aujourd'hui. Et on n'est pas seule !".

Un sentiment partagé par la jeune génération qui "se sent faire partie de cette famille" se réjouit Elisa Douillard, l'actuelle Reine de Cornouaille. La jeune femme est admirative "de voir toutes ces femmes qui ont vécu la même expérience" se rassembler pour l'occasion.

Une photo des Reines et de leurs demoiselles, élues entre 1954 et aujourd'hui, a été prise. Un autre rassemblement est prévu, cet été, pour l'élection de la 100ème Reine de Cornouaille .