A Deauville, un rappeur au bout du rouleau décroche le Grand Prix du 47ème festival du cinéma américain

Clap de fin à Deauville. Six prix ont été décernés ce samedi soir. Le grand prix attribué par le jury présidé par Charlotte Gainsbourg revient à Down with the king de Diego Ongaro. L'histoire d'un rappeur en panne d'inspiration qui se verrait bien fermier...! Retour en video sur le palmarès.