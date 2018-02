Comme chaque année, les hôteliers et les restaurateurs de Gérardmer sont pris d'assaut pendant les 4 jours du festival international du film fantastique. Car les cinéphiles sont aussi des consommateurs !

Gérardmer, France

Il n'y a pas que les salles de projection qui sont pleines pendant les 4 jours du festival international du film fantastique de Gérardmer. Les hôtels et les restaurants aussi. "Chaque année, les mêmes clients reviennent et réservent leur chambre pour l'année suivante" se félicite Philippe, gérant d'un hôtel en centre-ville. "Comme je suis complet le jeudi, vendredi et samedi, cela revient à réaliser le chiffre d'affaire de trois samedis !"

Cette vague de consommation se répand sur toute la ville, même dans les petits bistrots comme celui d'Elodie. "On double la clientèle car les festivaliers sortent d'une séance, ont un petit creux, viennent manger une crêpe ou boire un café !"

Retombées sur le long terme

Mais quand on n'est ni hôtelier, ni restaurateur, l'opération est moins fructueuse. "On les voit passer quand ils courent entre deux séances" se désole Laurent, gérant d'une boutique de souvenirs. "En revanche ils ne s'arrêtent pas chez nous".

Mais pour Xavier, restaurateur dans une artère commerçante, il faut se projeter sur le long terme. "Le but n'est pas de sentir immédiatement les retombées" explique-t-il. "Mais de faire parler de nous, de notre région, pour que les gens reviennent en dehors du festival". Et en effet, lors d'une enquête réalisée en 2015 par le Conseil départemental, 8 festivaliers sur 10 avaient l'intention de revenir dans les Vosges.