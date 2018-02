Entre 500 et 600 bénévoles sont mobilisés pour encadrer les 40 000 cinéphiles du festival international du film fantastique. Rencontre avec ces amoureux de l'évènement.

Gérardmer, France

Doudoune rose fushia sur le dos, Ghislaine fait chauffer la cafetière en attendant la fin de la séance à l'espace lac de Gérardmer, l'une des salles de projection du festival international du film fantastique. Cette quinquagénaire est devenue bénévole il y a 15 ans maintenant, un peu par hasard. "Au départ je faisais la queue avec tous les festivaliers car mon mari était féru" se souvient-elle. "Mais cela m'intéressait très moyennement donc je l'ai abandonné pour devenir bénévole !"

Mobilisés douze heures par jour

Et désormais, chaque année, Ghislaine pose même 4 jours de congés pour se rendre disponible. Ce qu'elle cherche avant tout, c'est maintenir le lien avec les festivaliers : "ce sont des gens qui reviennent chaque année, on les reconnaît et eux aussi" se réjouit Ghislaine.

Mais le travail des 500 à 600 bénévoles n'est pas de tout repos : au moins douze heures par jour, à courir dans tous les sens ! "On réserve les rangées pour les jurés, on garde des places pour les partenaires" explique Marie-José, la responsable. "Mais il y a aussi la _vente des catalogues_, des cartes postales, renseigner le public, les orienter".

Cette charge de travail importante ne décourage par Maïté, bénévole depuis cinq ans. "Je m'engage par amour pour ma ville" se félicite-t-elle. "Donner une autre image des Vosges que celle d'un pays où l'on est triste et où il pleut tout le temps !" Des bénévoles qui ont tous un point commun : ils détestent les films fantastiques ! Au moins pas de regret quand ils restent à l'extérieur de la salle !