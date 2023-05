Festival de jeux d'Arcade et de rétrogaming : 1.500 personnes attendues ce week-end à Vierzon

Plus de 80 bornes d'Arcade sont installées tout ce week-end au Centre des Congrès de Vierzon. Le festival HFS Summer est de retour, pour sa 9e édition. L'occasion pour les quelques 1.500 visiteurs attendus de faire un bond dans le passé, et de (re) découvrir des jeux rétro, essentiellement des années 1990 et 2000. En 9 éditions seulement, l'événement a bien grandi, et attire des passionnés venus du monde entier.

Un "petit" festival devenu grand

Le HFS Summer est né en 2015. "On a commencé humblement à la salle des fêtes de Lury-sur-Arnon" raconte Sébastien Pierrini, président de l'association HFS Play, qui organise le festival; "dès la troisième édition on s'est installé on Centre des congrès de Vierzon". Preuve du succès de ce festival : il est passé de 60 visiteurs la première année, à 1.500 attendus ce week-end.

Au départ, les membres de l'association HFS Play voulaient simplement partager leur passion, en donnant accès aux bornes d'Arcade de ses membres. Petit à petit, année après année, cela a pris de l'ampleur. "En 10 ans on a pu acquérir à peu près 120 machines" détaille Sébastien Pierrini. 80% de ces machines viennent du Japon. Très couteuses, elles sont rachetées par l'association en mauvais état, ou hors-service, puis remises en fonctionnement par les membres de HFS Play.

Si les jeux de combat sont à l'honneur, il existe en réalité une diversité de jeux proposés au HFS Summer © Radio France - Manon Klein

Un public diversifié

Parmi les visiteurs du festival HFS Summer, on retrouve essentiellement des passionnés de jeux d'Arcade, mais pas uniquement. Beaucoup sont venus en famille partager cette passion; "faire découvrir à nos enfants nos jeux d'enfance en fait" résume Sébastien, qui a fait la route depuis Chambly (Oise). "Les mômes ils sont fous içi (...) Et puis après vous rentrez chez vous et ils dorment" plaisante cet habitant de l'Oise. Pour lui comme pour son ami Ahmed, les bornes d'Arcade et leurs jeux rétro, ce sont beaucoup de beaux souvenirs : "les vieilles fêtes foraines, les salles d'Arcade à l'époque, où tout le monde se réunissait, et toute la journée on ne faisait que ça (...) Le temps d'une partie on apprend à faire connaissance, et tout le monde s'y retrouve. On peut croire que c'est un milieu fermé, mais en fait tout le monde est très ouvert".

Il est vrai que dans les allées du Centre des Congrès, on croise aussi bien des familles que des joueurs chevronnés. D'ailleurs plusieurs tournois internationaux se déroulent au HFS Play, avec des joueurs venus du Japon, du Canada, ou encore des États-Unis.

C'est la 9e édition du festival © Radio France - Manon Klein

Le programme complet du festival est consultable sur internet . Le HFS Play est encore ouvert jusqu'à 18 heures ce dimanche. L'entrée coûte 19 euros (pour le pass 1 jour).