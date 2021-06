Festival de la Bande Dessinée d'Angoulême : l'auteur américain Chris Ware sacré Grand Prix

C'est la récompense la plus prestigieuse de la bande-dessinée mondiale : l'Américain Chris Ware a été désigné ce mercredi matin Grand Prix de la Ville d'Angoulême. Une récompense habituellement décernée en janvier, pendant le Festival de la BD d'Angoulême, mais décalée cette année à cause de la pandémie - et rendue à distance ce mercredi.

Chris Ware, c'est le roi du "comic strip", ce format traditionnel de quelques cases horizontales, qu'il a réinventé et modernisé. Il est l'auteur de Jimmy Corrigan et de Rusty Brown. Chris Ware sera donc le président du prochain Festival d'Angoulême, qui doit retrouver sa place en janvier 2022. Il en dessinera une des affiches et une exposition lui sera consacrée dans la capitale de la BD.