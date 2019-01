Festival de la Bande Dessinée d’Angoulême : programme chargé pour Patrick Sobral, le père des Légendaires

Limoges, France

Ces dernières années, le Limougeaud Patrick Sobral, ancien décorateur sur porcelaine, est devenu l'un des principaux vendeurs de bande dessinée en France grâce à ses séries Les Légendaires. Samedi et dimanche, il sera présent sur le Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême. Un rendez-vous incontournable pour lui et tous les amoureux du genre. Avant de s'y rendre, il a accepté de parler de son actualité et notamment de la fin programmé de la série principale des Légendaires. Interview.

Quel est votre programme ce week-end à Angoulême ?

Ce sera le même programme que les dernières années. Quelques séances de dédicaces. Malheureusement sur ticket puisque j'ai beaucoup de monde maintenant en dédicace et on est obligé de limiter un peu l'accès. Donc ce sera des heures de dédicaces samedi et dimanche. Quelques interviews. Et des rendez-vous avec l'éditeur pour décider des projets pour cette année voir les années à venir.

Ce festival, c'est un rendez-vous important pour échanger avec les professionnels de la bande dessinée ?

Oui, Angoulême, c'est l'incontournable événement BD au niveau européen. C'est le festival de Cannes de la bande dessinée. C'est là que sont tous les éditeurs, tous les auteurs du moment, parce qu'en général ce sont les auteurs qui ont des actualités, des nouveautés qui y vont et qui présentent souvent leur BD en avant première. C'est quelque chose d'assez unique comme type de festival.

Une nouvelle série d'ici l'été

Quels sont les projets dont vous pouvez nous parler ?

La grosse actualité cette année sera la sortie d'une toute nouvelle série des Légendaires. Ce que l'ont appelle un spin-off, c'est à dire une série dérivée de la série principale et qui s’appellera "Les chroniques de Darkhell". Elle sera dessinée par une nouvelle dessinatrice qu'on a recruté avec les Editions Delcourt. Elle s’appelle Orpheelin et elle est très talentueuse. Elle va mettre son talent au service des Légendaires via cette nouvelle série qui racontera le passé, les origines du grand méchant de la série, le personnage de Darkhell. Pour l'instant, au moins trois tomes sont prévus. Si tout se passe bien et que le succès est au rendez-vous, il y en aura sans doute plus mais il n'y a pas de nombre défini. Je pense que le 1er tome de cette série devrait sortir en juin ou en juillet.

Depuis plusieurs années, vous réalisez parmi les plus grosses ventes de bande dessinée en France. Où en êtes-vous ?

Je n'ai pas de chiffre récent mais la dernière fois que j'ai pu obtenir des chiffres de vente globale comprenant toutes les séries des Légendaires, nous étions entre 6,5 et 7 millions d'exemplaires vendus.

Mais bientôt la fin de la série principale

Si une dessinatrice s'occupe des Chroniques de Darkhell, que faites vous ? Vous continuez à dessiner quand même ?

Je continue la série principale. En fin d'année sortira le tome 22. Par contre, on se rapproche tout doucement de la fin puisque la série principale devrait finir l'année prochaine avec le tome 23.

Est-ce une petite mort ?

Une petite mort ? Disons que ce que j'avais à raconter a été raconté. Après, ce n'est pas du tout la fin de l'univers des Légendaires. Même si la série principale s'arrête, je continuerai à superviser et à scénariser les différentes séries annexes comme les Légendaires Parodia, les Chroniques de Darkhell cette année et on ne désespère pas de pouvoir relancer la série des Légendaires Origines qui a du s'arrêter l'année dernière. L'univers des Légendaires va continuer à se développer et on espère pouvoir lancer d'autres séries dans les années à venir.

Vous avez aussi d'autres projets sur d'autres supports...

Il y a des choses à l'étude au niveau audio-visuel mais pour l'instant je n'en dis pas plus car ce ne sont que des projets. Il n'y a rien d'officialisé. Mais oui, de grosses choses sont à venir, si tout se passe bien.