Festival de la BD à Chambéry : moins de dédicaces et des mesures sanitaires renforcées

Le 44ème festival international de la bande dessinée de Chambéry commence ce vendredi et se poursuivra tout le week-end au Centre de Congrès le Manège. Un événement qui attire du monde, notamment pour les séances de dédicaces, et qui nécessite donc des mesures spécifiques contre le COVID.

Tout le monde veut sa dédicace et les fils d'attente devant les stands des auteurs de bandes dessinées sont traditionnellement interminables. Mais cette fois, avec le COVID, les organisateurs de la 44ème édition du festival de la bande dessinée de Chambéry doivent s'adapter. Pas d'invité d’honneur cette année : Roman Surzhenko, le dessinateur russe de la bande dessinée "Les Mondes de Thorgal", est bloqué en Russie, les vols avec la France étant toujours suspendus. Le nombre d'auteurs présents a également revu à la baisse : 45 auteurs invités au lieu de 60 en 2019, et seulement 26 auteurs qui pourront dédicacer en même temps, pour éviter les attroupements.

Des règles sanitaires pour gérer l'affluence

Seulement 750 personnes, masquées, pourront circuler dans le Manège. Concernant les fils d'attente, Serge Ripoll, président du festival, promet le respect du mètre de distance : "Là où il y a de grands espaces, on met les auteurs qui attirent le plus de monde. [...] Entre les auteurs et le public, il y aura des plexiglas que l'on va installer et tout le parcours sera fléché."

Affiche du 44ème festival de la BD à Chambéry - Capture d'écran du site internet du festival de la bande dessinée de Chambéry

Pour autant, certains doutes persistent, car dans un festival de bande dessinée, les gens ouvrent, lisent, touchent les BD : "Là, c'est la petite inconnue confie Serge Ripoll. On va laisser du papier et des sprays et les libraires vont désinfecter de temps en temps les livres. Mais pas trop quand même, il ne faut pas esquinter les bouquins, c'est violent le gel !"

Les organisateurs ont également décidé de séparer l'espace dédicaces : les auteurs jeunesse en bas et les auteurs pour adultes à l'étage, afin de ne pas mélanger les familles avec des enfants au reste du public.

