Festival de la BD d'Angoulême : les cinq activités à ne pas rater pour profiter de la 49e édition en famille

La 49e édition du festival international de la BD d'Angoulême s'ouvre ce mercredi soir, avec une cérémonie d'ouverture remaniée par la situation internationale. Le nom du Grand Prix 2022 sera dévoilé au théâtre d'Angoulême ce mercredi 16 mars à 20h30, avant un concert de dessins hommage à l'Ukraine. Escape game, ateliers de création, rencontres : pour vivre cette édition en famille, France Bleu vous suggère cinq évènements immanquables.

Jeudi 17 mars : faites-vous tirer le portrait !

Pour être certain de quitter cette 49e édition avec un souvenir, pourquoi ne pas vous faire tirer le portrait ? C'est ce que vous propose l'activité "Pictomaton". Trois séances sont organisées : à 14h, 15h et 16h au Pavillon Jeunes Talents. Ce sont justement ceux des années 2021 et 2022 qui vous dessineront, façon manga ou bande dessinée.

Vendredi 18 mars : un escape game dans l'univers d'Astrid Bromure

Vous la connaissez forcément : cette riche petite fille aux grands yeux noirs, avec sa barrette et son permanent costume d'écolière. Vous pourrez entrer dans son monde et vous mettre dans la tête de cette fillette espiègle qui s'est volatilisée. Vous devrez tenter de la retrouver à travers différentes énigmes. L'activité est proposée au Quartier Jeunesse, sur réservation, à 10h30, 12h et 14h30.

Il existe 6 tomes de la bande dessinée Astrid Bromure, de Fabrice Parme, aux éditions Rue de Sèvres - Fabrice Parme - FIBD

Samedi 19 mars : créez votre BD et rencontrez Alexandre Astier

Et si vous vous essayiez à la bande dessinée ? Du scénario, au découpage graphique, jusqu'à la mise en couleur : c'est ce que vous propose l'atelier "Un voyage dans la tête". A partir de 7 ans, vous êtes invités à créer quelques bulles basées sur un voyage ou un souvenir. Rendez-vous à partir de 12h30 au Musée de la BD, Salle de Médiation.

Vous aurez ensuite le temps de filer au Théâtre pour y rencontrer le comédien, musicien, réalisateur, humoriste, producteur, scénariste, Alexandre Astier. De 14h à 15h, il présente un atelier sur l'art du scénario.

Dimanche 20 mars : l'intergénérationnel Picsou

Terminez cette visite en famille de la 49e édition du festival international de la BD avec un personnage qui met tout le monde d'accord : l'intergénérationnel Picsou ! Le magazine fête son 50e anniversaire cette année. Créé le 21 février 1972, le succès de Picsou Magazine, le canard milliardaire mais avare, ne s'est jamais démenti. Vous pourrez découvrir ses tous premiers épisodes à l'auditorium du Musée de la BD de 12h30 à 13h30 puis aller découvrir, à la salle de médiation, comment les couvertures de Picsou Magazine sont créées (de 13h30 à 14h30).

Tout le programme de cette 49e édition du festival de la BD d'Angoulême est à retrouver, heure par heure, sur le site de l'événement.