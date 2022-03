Festival de la BD d'Angoulême : qui sont les trois autrices en lice pour le Grand Prix ?

Qui se verra décerner le Grand Prix du Festival de la BD d'Angoulême cette année ? Ce qui est sûr, c'est qu'il s'agira d'une femme : Catherine Meurisse, Pénélope Bagieu ou Julie Doucet. Pour la première fois, trois autrices concourent pour recevoir cette prestigieuse distinction, qui récompense l'ensemble d'une oeuvre et son empreinte sur l'histoire de la bande dessinée. Le Grand Prix, décerné par les auteurs et autrices professionnels de bande dessinée, est dévoilé ce mercredi soir, lors de la cérémonie d'ouverture du FIBD. L'autrice qui le remportera aura l'importante responsabilité de présider la 50e édition du festival, l'année prochaine. Découvrez le parcours des trois femmes qui concourent cette année.

Pénélope Bagieu

Vous connaissez peut-être les dessins animés Culottées, diffusés sur France TV. Des courts portraits de femmes qui ont changé le monde. Ils sont tirés du travail de Pénélope Bagieu, débuté en 2016. Une série d'albums résolument féministes traduits en 20 langues et couronnés d'un Eisner Award en 2019. L'autrice, née à Paris en 1982, y a étudié aux Arts déco, puis à la Central Saint Martins de Londres, avant de se lancer en 2007 dans un blog de BD : "Ma vie est tout à fait fascinante". Pendant sept ans, elle y racontera sa vie de jeune parisienne, avec humour et légèreté. Des instants de vie couchés sur le web et bientôt dans des livres. Son premier long récit ? Cadavre exquis, sorti en 2010. En 2020, elle s'est lancée dans la BD pour enfants, en adaptant Sacrées Sorcières de Roald Dahl.

L'histoire de Joséphine Baker racontée par Pénélope Bagieu. - Pénélope Bagieu

Julie Doucet

Julie Doucet est une figure de la BD indé. Née en 1965 à Montréal, elle fait des études d'arts plastiques, puis d'impression au Québec, avant de se lancer dans un fanzine photocopié, Dirty Plotte. Avec son humour trash, subversif et très sexuel, elle bâtit une auto-fiction, mélangeant sa vie et des situations délirantes. En 1991, son travail est publié par l'éditeur québécois Drawn et Quarterly. Elle déménage à New York, Seattle, puis Berlin avant de revenir à Montréal où elle vit et travaille actuellement. Son travail a peu à peu évolué vers les arts graphiques : le collage, la poésie ou les romans photos.

La couverture de Maxiplotte, qui reprend des Dirty Plotte de Julie Doucet. - Julie Doucet

Catherine Meurisse

Catherine Meurisse a choisi la légèreté. La Légèreté, c'est le titre de son album racontant son retour à la vie et sa reconstruction après l'attentat de Charlie Hebdo, auquel elle a échappé en janvier 2015. Un récit intime doublé d'une déclaration d'amour à l'art dont elle suit le fil depuis, par exemple au travers de l'album Les Grands espaces, qui raconte son enfance dans la campagne des Deux-Sèvres. Et toujours dans son dernier album, La Jeune femme et la Mer. La légèreté, c'est aussi son trait, fin, coloré souvent à l'aquarelle. Avant de se plonger dans ces albums plus personnels, Catherine Meurisse a été dessinatrice de presse pendant quinze ans : au Monde, à Libé, Les Échos, L'Obs... et surtout Charlie Hebdo. En 2020, la BPI du Centre Pompidou lui a consacré une grande rétrospective. Elle est également la première autrice de BD à devenir membre de l'Académie des Beaux-Arts.