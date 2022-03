Festival de la BD d'Angoulême 2022 : la Canadienne Julie Doucet remporte le Grand Prix

La Canadienne Julie Doucet a remporté ce mercredi soir le Grand Prix de la Ville d'Angoulême, consécration la plus prestigieuse dans la bande dessinée. La Québécoise de 56 ans est récompensée pour l'ensemble de son oeuvre, essentiellement composée de fanzines où elle laisse libre cours à une esthétique punk et une imagination débridée. La prestigieuse distinction a été remise ce mercredi, à la veille du début du festival proprement dit, lors de la cérémonie d'ouverture, cérémonie dédiée à l'Ukraine. En 2023, une grande exposition sera donc consacrée à son oeuvre à Angoulême, et l'autrice, comme de coutume, devrait réaliser une des trois affiches officielles de l'événement.

Julie Doucet succède à l'Américain Chris Ware, désigné en 2021. C'est la troisième femme à recevoir cette honneur, qui récompense toute la carrière d'une autrice, après Florence Cestac en 2000 et la Japonaise Rumiko Takahashi en 2019.

Trois autrices étaient en lice pour ce Grand Prix : les Françaises Catherine Meurisse et Pénélope Bagieu, et donc la Canadienne Julie Doucet. C'était la première fois que la liste des finalistes était uniquement féminine. En 2016, une pré-liste de 30 noms exclusivement masculin, la sélection composée par la direction artistique du festival, avait créé une vive polémique. Depuis, le système de désignation a été modifié.