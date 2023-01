Festival de la BD d'Angoulême : Riad Sattouf remporte le Grand Prix 2023

Le Grand Prix de la 50e édition du Festival International de la Bande dessinée à Angoulême a été attribué, ce mercredi, à Riad Sattouf. Il a été choisi par le collège des auteurs et autrices de bande dessinée, qui se sont exprimés par vote début janvier. Riad Sattouf figurait dans le trio des finalistes retenus, aux côtés de deux femmes, l'Américaine Alison Bechdel, et la régionale de l'étape, la Deux-Sévrienne Catherine Meurisse.

Un habitué du Festival d'Angoulême

Riad Sattouf, aujourd'hui âgé de 44 ans, s'est fait connaître du grand public par les aventures de "Pascal Brutal", d'abord dans Fluide Glacial, puis dans quatre albums, dont le tome 3 qui a été sacré Fauve d'or du Festival d'Angoulême en 2010. Il a aussi publié La Vie secrète des jeunes dans Charlie Hebdo, puis trois albums. L'auteur franco-syrien est également l'auteur des Cahiers d'Esther, qui raconte la vie quotidienne d'une petite fille, puis d'une adolescente, un récit débuté à ses 9 ans.

L'Arabe du futur a vu son premier tome recevoir le Prix du meilleur album à l'édition 2015 du festival d'Angoulême, et les tomes 2 et 3 ont été retenus dans les sélections officielles en 2016 et 2017. Dans cette autobiographie, Riad Sattouf, né d'un père syrien et d'une mère bretonne, raconte son enfance entre la France, la Lybie et la Syrie. Le sixième tome de L'Arabe du futur, le dernier, paru en 2022 est également en compétition cette année. Riad Sattouf était déjà éligible au Grand Prix en 2016, mais il avait décliné cette nomination, gêné par l'absence de femmes parmi les nommés.

Selon l'article 2 du règlement du FIBD : "La remise du prix intitulé « Grand Prix » du Festival International de la Bande Dessinée qui a lieu chaque année à Angoulême, a pour objet de récompenser un.e auteur/autrice, vivant.e au moment de son élection, pour l’ensemble de son œuvre et pour l’empreinte personnelle qu’il/elle a laissée dans l’histoire de la bande dessinée." Son récipiendaire se voit consacrer une grande exposition l'année suivante.