Festival de la BD de Chambéry : l’actualité s’invite en dessin

Le festival de BD de Chambéry se poursuit et se termine aujourd'hui dans la Cité des Ducs. 20 000 visiteurs, autour de 60 auteurs. Aurélie Neyret, l'invitée d'honneur, présente l’exposition et son travail sur une maternité en Afghanistan : Hila – Naître en Afghanistan

La Bande Dessinées illustre de plus en plus des faits d’actualités. On pense par exemple au travail de l’auteur québécois Guy Delisle qui illustre le travail des équipes de MSF à travers le monde, mais aussi à "des BD enquêtes" telle que celle sur les années noires et les affaires non-résolues de la 5e république Cher Pays de mon enfance. Le festival de BD de Chambéry entre doucement dans ce registre avec l’exposition d’Aurélie Neyret.

Hila – Naître en Afganistan

Hila - Naître en Afghanistan doit être publiée d’ici quelques mois. On peut déjà la découvrir sur le site internet de l'organisation humanitaire. Cette BD fait l’objet d’une exposition à voir à la Médiathéque Jean Jacques Rousseau de Chambéry.

Elle retrace le travail d’Aurélie Neyret qui est allée à la demande de MSF dans la maternité de Khost en Afghanistan. Pendant plusieurs semaines l’auteure a dessiné la vie des équipes de Médecin sans Frontière mais aussi des femmes afghanes. Ces croquis et planches sont enrichis par un long entretien avec l’auteure sur son expérience.

"On est plus touché par ces dessins que par les images du documentaire" - Alexandra

Des jeunes du Lycée du Bocage à Chambéry découvrent l'exposition © Radio France - Anabelle Gallotti

A Chambéry, cette exposition a déjà accueilli plusieurs collégiens et lycéens. Jeudi une classe du lycée professionnel le Bocage a découvert ce travail. Les élèves étaient stupéfiés par « la force » de cette BD.

" On a l’habitude des BD comme Astérix, mais cette BD en Afghanistan nous montre une autre façon de voir les choses – Justine "

" Par le dessin on peut faire passer beaucoup d’émotion, je n’en reviens pas - Laura "

" La BD on pense plus à des dessins humoristiques, là je suis surprise que c'est un sujet sérieux et touchant - Iden"

" La BD est facile d'accès, grâce au dessin et aux textes on peut donner beaucoup d'informations - Pascale bibliothécaire "

"touchant, surprenant, plein d'info" les commentaires de Laura, Justine, Alexandra, Eden Copier

"La BD c'est facile d'accès et ça permet aux jeunes de lire et de s'intéresser à plein de sujets différents" - Pascale bibliothécaire Copier

Le festival de la Bande Dessinée est un festival d’auteurs, ceux-ci étant choisis et invités individuellement par le comité d’organisation. En 2019, ce sont environ 60 auteurs venus d’Europe et parfois d’autres continents qui porteront tout le sens donné au festival depuis 43 ans : le talent, la créativité, l’originalité, la poésie.