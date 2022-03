Festival de la BD d'Angoulême : des illustrateurs aiguillent la nouvelle génération vers les éditeurs

Avec près de 400 éditeurs uniquement en Europe, il est toujours compliqué pour un porteur de projets de frapper aux bonnes portes. Pour faciliter ce travail de recherche, Laurent Siefer, Benjamin Strickler et Thierry Mary reçoivent, chaque matin du festival les porteurs de projets. En un coup d’œil, ces professionnels parviennent à voir les forces et faiblesses des projets présentés. Pour les plus aboutis, des rendez-vous avec les éditeurs sont organisés… mais pas n’importe comment.

L’objectif des trois compères est d’orienter le créateur de BD, vers le bon éditeur, celui qui est susceptible d’accrocher à l’univers et au style de chaque artiste : "Les éditeurs ont une multitude de demandes, certains illustrateurs peinent à les rencontrer, mettent beaucoup d’énergie pour faire connaître leur projet. Nous sommes des facilitateurs, avec l’objectif de présenter le bon projet au bon éditeur", confie Thierry Mary, fondateur de l’Iconograf, arrivé sur cet atelier il y a désormais quatre ans. "Dès la création de l’école, spécialisée dans la BD, il y a 20 ans nous sommes venus chaque année au festival. Et puis au fil du temps cette idée d’accompagnement à la recherche d’éditeurs est apparue et tout s’est fait assez naturellement".

Chaque matin, plusieurs dizaines de porteurs de projet viennent à la rencontre des professionnels © Radio France - Dorian Bercheny

Chaque matin, ils sont plusieurs dizaines à venir à la rencontre des professionnels. Les plus chanceux repartent avec des rendez-vous pour aller à la rencontre des éditeurs, les autres bénéficient à minima de précieux conseils : "L’idée est clairement de faire preuve de pédagogie. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir et donner un rendez-vous si on sait que le projet n’est pas abouti. Mais, on n’est pas là non plus pour décourager ceux qui viennent nous rencontrer. On leur donne quelques conseils", lance Benjamin Strickler. Jeunes diplômés, étudiants ou autodidactes, tous les porteurs de projets bénéficient de la même attention.