Festival de la paille à Métabief : la 20e édition est annulée cet été

Après les Eurockéennes, Rolling Saône, c'est un autre festival franc-comtois qui ne pourra pas avoir lieu cette année. Le directeur du Festival de la paille jette l'éponge et reporte la 20e édition à l'année prochaine.En cause, le respect des gestes barrière et de distanciation trop compliqué à mettre en place pour un festival de l'envergure de La Paille.

Le Festival de la paille, c'est chaque année plus d'une vingtaine de concerts en plein-air, des dizaines de milliers de spectateurs (25 000 en 2019). Les têtes d'affiche pour l'édition 2021 devaient être IAM, Jean-Louis Aubert ou Claudio Capéo.

Des annonces floues, des questions qui demeurent sans réponse

Déjà en février, Sébastien Piganiol confessait sur notre antenne qu'il serait compliqué d'organiser la 20e édition du Festival de la paille. Puis début mai, toujours sur les ondes de France Bleu Besançon, le directeur de La Paille lançait un ultimatum au président de la République : le festival n'aurait lieu que si l'exécutif répondait, avant le 15 mai, aux nombreuses questions que Sébastien Piganiol se posait concernant les modalités pour que le festival ait bien lieu.

On n'a même pas eu d'accusé de réception du cabinet du chef de l'État. - Sébastien Piganiol, directeur du Festival de la paille.

Nous voici le mardi 18 mai, le cabinet d'Emmanuel Macron n'a jamais répondu au directeur du festival. « Beaucoup de choses s'accumulent depuis des mois qui nous conduisent à annuler festival. Des annonces un peu floues, des contre-annonces, qui ont empêché notre équipe de travailler sereinement les derniers mois. »

D'autant que le festival qui devait avoir lieu les 30 et 31 juillet prochains à Métabief était la 20e édition de La Paille. Et pour cet anniversaire, il était inconcevable de respecter les règles de distanciation, résume Sébastien Piganiol : « Pour la 20e, on ne voulait pas que les gens soient assis. On ne voulait pas non plus que les gens soient debout, distanciés sur 4 mètres carrés. »

Sébastien Piganiol lance Les Détours de la paille

Sébastien Piganiol ne baisse pas les bras pour autant. « On va proposer un autre projet qui sera amené à être pérennisé : Les Détours de la paille, des petits concerts itinérants. » C'est un concept qui trotte dans la tête de l'équipe du festival depuis des mois. « On veut apporter de la culture dans les petits villages », résume le directeur du Festival de la paille.

Les Détours de la paille, ce seront quatre concerts cet été, les dates seront communiquées plus tard. Quatre concerts qui auront lieu à Mouthe où joueront Zerolex et Païkan (musique électro), aux Hôpitaux-Neufs où se produiront Nikola et Elio (son hip-hop). Bigger et Johnny Mafia (rock) s'installeront le temps d'un soir à Chaux-Neuve, quand Émea et Mystically (musique du monde) seront à Métabief.