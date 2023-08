Festival de Loire : 20 ans et toujours des nouveautés et des polémiques

J-20 avant le lancement du Festival de Loire. La Mairie d'Orléans est déjà sur le pont et organisait ce jeudi la conférence de presse de présentation de l'évènement. Au micro, le maire Serge Grouard, qui a lancé le Festival en 2003. " A l'époque c'était un pari. Mais, on voulait déjà faire un évènement de grande ampleur pour faire parler d'Orléans, pour montrer la beauté de cette ville et de la Loire. Et je crois que c'est mission réussie." Cette année, le Festival, ce sera : 5 jours de fête, 200 bateaux, 700 mariniers, 500 artistes et exposants et plusieurs milliers de visiteurs attendus. " Et on ne le dit pas assez. Mais, contrairement à d'autres festivals, il est totalement gratuit" insite le maire. "Certains me disent que ça coûte cher, 2 millions d'euros pour la ville et qu'on pourrait mettre un péage à l'entrée. Mais, moi, je ne veux pas exclure des gens. Ce Festival, c'est aussi devenu un moment fort de rassemblement pour les Orléanais'.

François Morel et le fleuve Saint Laurent en vedette

Conférence de presse de présentation de l'évènement au bateau lavoir © Radio France - Patricia Pourrez

Parmi les points forts de l'édition 2023, la Ville a choisi de mettre à l'honneur le fleuve canadien, le Saint-Laurent. Pas de bateau venu du Canada mais il y aura une exposition autour du canotage et de la marine basque, qui jusqu'au XVI ème siècle, partait chasser la baleine dans le golfe du Saint-Laurent. Dans les nouveautés 2023, il y aura des animations plus importantes en centre-ville. "On avait envie que les commerçants soient plus impliqués. Ce sera le cas cette année" précise Jean-Pierre Gabelle, l'adjoint chargé du Festival. "Les Galeries Lafayettes vont notamment ouvrir leur tout terrasse pour admirer en hauteur la ville et le fleuve."

Côté animations, l'humoriste et chanteur François Morel sera en spectacle, le samedi 23 septembre au soir, avec un spectacle qui tourne déjà depuis quelques mois "Tous les marins sont des chanteurs." La programmation musicale sera de nouveau très éclectique avec des chants de mariniers, du rock (Hippie Hourrah en concert jeudi soir) ou encore du classique avec un concert du Conservatoire d'Orléans. On n'oublie pas non plus la parade nocturne du vendredi soir et le spectacle pyro-symphonique du samedi soir qui attirent énormément de monde sur les quais.

Le Festival et les questions qui fâchent ?

Depuis 2003, le Festival de Loire a grandi mais les polémiques autour sont restées les mêmes. A commencer par l'acheminement des bateaux. Sur les 200 bateaux qui seront présents, plus d'une centaine sont acheminés par la route avec des convois exceptionnels de camions. "On a pris en compte cette critique là" rétorque le maire. "Aujourd'hui, on a près de 80 bateaux qui vont converger via le fleuve. Mais, pour certains, ce n'est pas possible". Le maire a aussi répondu au début de polémique sur le fait de pomper de l'eau dans la Loire pour la reverser dans le canal afin d'avoir un niveau suffisant pour les animations. "Je veux répondre aux imbéciles qui n'y connaissent rien. On va pomper exactement 0.05% du débit de la Loire et cette eau reviendra à la Loire donc c'est une opération nulle." Quant au débat pour savoir si le Festival ne serait pas moins compliqué à organiser à une autre période de l'année, le maire assure que la réflexion a déjà eu lieu et que "fin septembre, c'est la seule date de l'année qui réunit le plus de paramètres".

Festival de Loire 2023