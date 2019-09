Festival de Loire à Orléans : Fréquentation stable pour la 9ème édition

"Au moins 600 000 visiteurs sur les 5 jours" c'est la fourchette basse donnée par Martine Grivot, l'adjointe orléanaise en charge de ces festivités. Mais en gros "on est sensiblement sur les mêmes chiffres que l'édition précédente" créditée de 700 000 visiteurs. Evidemment, pas facile de donner un chiffre précis, il n'y a pas de comptage aux entrées, qui sont multiples, pas de système pour dénombrer le nombre de passants. Au mieux une estimation "du nombre de personnes au mètre carré" qui donne une indication.

La météo comme baromètre de fréquentation

Une chose est sûre, ce dimanche avec la pluie, cette dernière journée a été moins fréquentée que les autres. Mais pour le reste "Pour mercredi et jeudi, on est sur les mêmes impressions que la précédente édition", en revanche le maire Olivier Carré estime que vendredi et samedi "on était sûrement sur des records". Au final ce la donne donc une fréquentation équivalente avance l'élu.

Samedi lors du feu d'artifice, il n'y avait plus beaucoup de mètres carré disponibles sur les quais © Radio France - Pascal Gourvat

Le feu d'artifice tiré par un italien champion du monde a fait l'unanimité estime la mairie d'Orléans. © Radio France - Pascal Gourvat

En revanche la pluie du dimanche a limité la fréquentation pour la dernière journée © Radio France - Johan Gand

Des indicateurs de bonne tendance

Au-delà du décompte, qui est donc difficile à maîtriser ou à évaluer, le maire d'Orléans relève lui "de bons indicateurs". "Les commerçants que j'ai rencontrés me disent qu'ils ont écoulé tout leur stock" et pourtant ils avaient prévu plus que lors de l'édition précédente car il avait manqué de produits en fin de festival. Autre tendance positive pour Olivier Carré, un festival qui ne se limite plus essentiellement aux quais de Loire. Le maire a remarqué et notamment samedi, soirée du feu d'artifice qu'il y avait beaucoup de monde dans le centre-ville et il se réjouit que le festival bénéficie économiquement à une zone plus étendue et que les visiteurs partent aussi à la découverte du centre-ville. Enfin le maire se réjouit également d'une internationalisation de l'événement qu'il juge grandissante. Il y a eu des reportages de journalistes brésiliens, à la télé libanaise ou encore au Japon. Et Olivier Carré d'ajouter qu'il avait constaté en se baladant de nombreux accents étrangers.