Festival de Loire : la magie du spectacle pyro-symphonique attire les foules

Les festivaliers n'avaient plus les yeux rivés sur la Loire ce samedi soir, mais vers le ciel, pour admirer, en musique, le spectacle pyro-symphonique du festival de Loire à Orléans, qui avait pour thème "La Loire et les Hommes". Des milliers de personnes étaient rassemblées sur les quais de Loire, assis au bord de l'eau ou même pour les plus chanceux, à bord des bateaux de mariniers.

Pour les festivaliers venus de bonne heure pour trouvée une place de choix, le feu d'artifices est l'un des moments forts du festival. Pour Marie, habitante de Saint-Jean-le-Blanc et habituée du festival de Loire, cette année le spectacle avait une saveur particulière. "C'est sympa de se retrouver autour de ces bateaux avec la vue sur la Loire", raconte-t-elle les yeux émerveillés par les feux d'artifices et les ombres chinoises des mats de bateaux. "Ce que je trouve magique c'est qu'on vive ce moment de communion tous ensemble après cette période si difficile où on n'avait pas grand chose en commun."

Dany, orléanaise, n'a manqué aucune édition du festival de Loire depuis sa création. Elle s'est installée, assise sur une chaise au bord de l'eau pour admirer le spectacle. © Radio France - Cécile Da Costa

"La Loire et les Hommes"... et la fumée

Pour les petits comme les grands, c'était vingt minutes d'émerveillement sur le quai du Châtelet. Mais au bout de quelques minutes, les bords de Loire étaient envahis par une épaisse fumée, notamment à cause de l'absence de vent. "Ça donne un côté pirates des caraïbes, c'est sympa", plaisante Aude, venue de Saint-Laurent-en-Gâtines, près de Tours, pour le festival. Une fumée qu'on regretté certains, qui ne pouvaient plus profiter des reflets dans l'eau.

"On ne voit plus Orléans, plus la Loire, juste le feu d'artifices", ajoute de son côté Dany, une fidèle du festival. Cette orléanaise n'a pas manqué une seule édition. "C'est encore plus beau que le feu d'artifices de Cannes", chuchote-t-elle dans un sourire à la fin du spectacle.

Les feux d'artifices ont laissé derrière eux une épaisse fumée sur les bords de Loire, donnant au spectacle une dimension "un peu mystique" et "très enveloppante" comme le racontent des festivaliers. © Radio France - Cécile Da Costa

Des milliers d'Orléanais se sont massés sur le pont Royal. A priori, la jauge des 50.000 personnes était probablement atteinte ce samedi soir. Une petite déception tout de même pour ceux qui étaient sur le pont : l'accompagnement musical du spectacle pyrotechnique ne s'entendait pas.

Le pont Royal totalement envahi par les Orléanais venus assister au spectacle pyro-symphonique du Festival de Loire © Radio France - Antoine Denéchère