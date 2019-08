Festival de Loire : le canal, à sec, pourra être alimenté par la Loire

Orléans, France

C'est l'une des conséquences de la sécheresse de cet été : le niveau du canal de la Loire est au plus bas. Une situation d'autant plus problématique que le Festival de Loire, plus grand rassemblement fluvial d'Europe qui accueille près de 650 000 visiteurs chaque année, commence dans moins d'un mois. Il aura lieu pendant cinq jours du 18 au 22 septembre prochain.

La solution : pomper de l'eau dans la Loire pour alimenter le canal

Le pompage de la Loire se terminera le 23 septembre. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Pour permettre au canal d'accueillir une partie des 200 bateaux rassemblés pendant le Festival, Orléans métropole a donc demandé à la Préfecture du Centre Val-de-Loire l'autorisation d'effectuer des pompages dans la Loire. Cette opération temporaire se terminera le 23 septembre prochain et se fera en aval du pont René Thinat. Une première pompe de 60 m3 par heure est dores et déjà mise à disposition de la métropole. Une deuxième machine de même capacité pourra opérer par la suite.

Pour économiser l'eau ainsi pompée, seules deux éclusées seront autorisées par jour : pour l'accueil et le départ des bateaux.