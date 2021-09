Festival de Loire : les mariniers sont arrivés à Orléans

C'est parti pour 5 jours de fête en bord de Loire. La 10ème édition du Festival de Loire va battre son plein du mercredi 22 au dimanche 26 septembre, à Orléans. Sur les 220 bateaux attendus, la grande majorité ont été transportés par la route, mais 70 sont venus par la Loire. 25 embarcations ont même remonté le fleuve en venant de l'aval. C'est une grande première. C'est ce qu'ils ont appelé "le Grand retournement". Une sacrée expérience !

Une arrivée périlleuse

Même l'arrivée a été périlleuse ! Pour atteindre le site du festival, les mariniers ont dû braver le courant sous le pont Georges V, un courant extrêmement fort pour ces petites embarcations qui peuvent chavirer à chaque instant.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Jean-Michel vient tout juste de débarquer après ce passage mouvementé : "C'est un peu sportif, un passage de pont comme celui-là. Je suis un peu fatigué. Il a fallu faire du halage avec des bateaux plus puissants qui nous ont tractés. Mais on était une bonne équipe, tout s'est bien passé."

Philippe, lui, est parti de Saumur pour remonter la Loire. Il lui a fallu une semaine pour rallier Orléans. _"_C'est une aventure extraordinaire, une aventure humaine, s'exclame-t-il avec un grand sourire. C'est un peu dangereux, mais on est super fiers, super heureux d'être allés jusqu'au bout de cette aventure."

Avec une bonne équipe, on peut franchir tous les obstacles."

Pour les autres mariniers qui ont descendu la Loire en venant de l'amont, donc en suivant le courant, le parcours de ces derniers jours n'était pas non plus une promenade de santé. Jean Marchal, le président de l'association Voiles de Loire, faisait partie des équipages et le passage de la centrale de Dampierre-en-Burly a été particulièrement difficile, dimanche soir. "On avait un niveau d'eau moyen, et dans ces conditions, le passage a été assez compliqué, raconte-t-il. Et en prime, on a été surpris par un gros orage pendant une heure. Heureusement, la mairie de Saint-Gondon nous a hébergés dans le gymnase pour la nuit."

Jean Marchal fait partie des mariniers qui ont connu une fin de parcours très compliquée, dimanche soir. © Radio France - Jean-Michel Nagat

Sur la Loire, dit-il, c'est comme dans la vie... avec une bonne équipe, on peut franchir tous les obstacles !