Festival de Loire : découverte des métiers, énergies renouvelables, musiques et spectacle sur la Loire

Orléans, France

Des animations plébiscitées par un public curieux

Le public est arrivé très tôt ce samedi, annoncée comme la plus belle journée (et certainement la plus fréquentée) de ce 9e Festival de Loire. Et les nombreuses animations présentées ont fait le plein tout au long de la journée.

Parmi les premiers arrivés, Nathalie et ses amis Jake, Aerendir (Vagabon des Mers) et Millia. Nathalie est en train de créer son association regroupant des passionnés de piraterie " BonnyAnne et ses pirates des sept mers".

Nathalie MIEY, et ses amis Jake, Aerendir (Vagabond des mers) et Millia. © Radio France - Pascal Gourvat

Beaucoup de monde autour des animations proposées par la Fédération des Compagnons des Métiers du Bâtiment © Radio France - Pascal Gourvat

Les compagnons de la Fédération des Métiers du Bâtiment © Radio France - Pascal Gourvat

Explications sur les cordages © Radio France - Pascal Gourvat

Cordages © Radio France - Pascal Gourvat

Cyrille, en plein cintrage du tonneau à l'aide du feu © Radio France - Pascal Gourvat

De la musique et des chants

Les mariniers aiment naviguer. Mais ils aiment aussi la musique et chanter.

Des bateaux électriques et des bateaux en papier

Ils font figure d'exception, pour ne pas dire d'ofni (objet flottant non identifié !) sur le Festival de Loire, mais l'esprit et le but restent les mêmes : naviguer et être heureux sur l'eau. Voici deux bateaux à propulsion électrique, équipés de panneaux solaires.

C'est après un stage qui prônait l'utilisation des énergies renouvelables, que Patrice se décide à construire son premier bateau électrique , équipé de panneaux solaires. Aujourd'hui il nous présente le Seleucos, son nouveau bateau, (le quatrième !) avec son ami Jean-Pierre. Ce bateau peut parcourir 80 kilomètres, soit 8 heures d'autonomie.

Le bateau à propulsion électrique de Patrice et Jean-Pierre © Radio France - Pascal Gourvat

Pascal, de l'association Les Poissons des Arbres, est venu avec un bateau en papier recyclé, le Larée-Cup 2, dédicacé par le chanteur Antoine, au profit de l'association castelroussinne Handi'Art.

Spectacle pyro-musical "délicieusement british"

Dès le début de soirée, la magie opère avec la Compagnie Bivouac, venue de la région de Bordeaux. Musique, théâtre, acrobatie... et poésie.

Musique, bateaux, mariniers et feux d'artifices se complètent et se répondent pour créer un voyage extraordinaire chez nos voisins d'Outre-Manche, de la Reine d'Angleterre à James Bond. Un spectacle imaginé par Andréa Scarpato de la socièté italienne Pyroemotions et la société française Arts et Feux. Une création unique conçue exclusivement pour le Festival de Loire 2019.

Record d'affluence sur les quais de Loire pour assister au spectacle pyro-musical Délicieusement British ! © Radio France - Pascal Gourvat