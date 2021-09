Au milieu des 700 mariniers, très majoritairement masculins, elle fait exception : Romane Picard, 21 ans. Elle est la plus jeune marinière du Festival de Loire. Native d'Orléans, elle a toujours été attirée par cette fleuve "majestueux" et en a fait son métier.

Orléans : Romane, 21 ans, la plus jeune marinière du festival de Loire, est une grande passionnée

Parmi les 700 mariniers du Festival de Loire qui a débuté mercredi à Orléans (et se terminera dimanche), elle est comme un poisson dans l'eau... ou une sirène ! Romane Picard, 21 ans, est la plus jeune marinière de cette 10ème édition. Une passion et un métier qui trouvent leur racine dans le festival, il y a quatre ans.

"Je suis née à Orléans et j'ai toujours été passionnée par la Loire. Je suis tombée amoureuse de ce fleuve majestueux, dit-elle. On a toujours des choses à voir, des choses à apprendre, des personnes à rencontrer. C'est envoûtant !"

Un bateau sur la Loire, à Orléans, dans le cadre du Festival 2021 © Radio France - Rodolphe Carré

En 2017, c'est en tant que bénévole qu'elle participe à son premier Festival de Loire, avec le collectif "Je nettoie ma Loire". C'est à cette occasion qu'elle croise le chemin d'un marinier qui l'incite à franchir le pas. "Il m'a proposé de travailler avec lui, se souvient-elle avec un large sourire. À 17 ans, c'était une formidable proposition que je ne pouvais pas refuser ! J'ai donc passé mon permis bateau et j'ai sauté les deux pieds dedans."

Quatre ans plus tard, elle ne regrette rien. Bien au contraire. Elle partage aujourd'hui sa passion avec le public, en tant que chargée de navigation pour l'Observatoire Loire, à Blois. "Je fais des balades sur le fleuve, de l'éducation à l'environnement. _C'est un métier passionnant !_"

Festival de Loire 2021 - Noémie Schlachter

Comme de nombreux mariniers, Romane Picard propose des balades sur le fleuve, toute la journée et durant toute la durée du Festival de Loire, à bord de sa toue cabanée, nommée "La pierregarin". Au total, 220 bateaux sont présents sur cette dixième édition de ce qui constitue le plus grand rendez-vous européen de la marine fluviale, durant lequel de très nombreuses animations, notamment liées à la navigation, sont proposées.