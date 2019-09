Festival de Loire : sous le soleil, les jeunes visiteurs au rendez-vous pour cette deuxième journée

Après l’inauguration ce mercredi, le Festival de Loire se poursuit ce jeudi avec de nombreuses animations au programme. Les plus jeunes ont pu profiter des ateliers pour découvrir la marine fluviale grâce aux 200 mariniers sur les quais à Orléans.

Orléans, France

Depuis mercredi et jusqu'à dimanche, Orléans accueille la 9e édition du Festival de Loire 2019, un événement qui réunit des dizaines de bateaux de la marine fluviale et attire des centaines de milliers de visiteurs tous les deux ans. Après l'inauguration ce mercredi en présence de l'ambassadeur britannique en France, le Festival se poursuit sur les quais de la Loire.

Jeudi, le jour des enfants !

Ce jeudi, c'était jour des écoliers et pour l'occasion, les différents équipages ont proposé aux jeunes orléanais des sorties en bateau pour leur faire découvrir le festival sur l’eau et la navigation. Des ateliers pédagogiques ont également été organisés sur les thématiques de la Loire et de la batellerie du bassin de la Loire mais aussi sur la biodiversité du fleuve royal, les réserves naturelles ou encore le peintre anglais Turner. Retrouvez le le programme du festival en détail.

Le collectif "Je nettoie ma Loire" présente ses actions

Les bénévoles sur collectif citoyen, "Je nettoie ma Loire" sont présents au Festival à Orléans. Les membres de ce collectif créé en 2015 se retrouvent un dimanche par mois pour arpenter les bords du fleuve et ramasser tous les déchets qu'ils y trouvent. Une démarche citoyenne et pédagogique qu'ils sont venus mettre en valeur auprès du public du Festival de Loire.

Myriam et Mickaël devant ce que l’on peut retrouver sur les bords de Loire (bouteille, plastiques, chaussures...) © Radio France - Psacal Gourvat

Un lustre fabriqué à partir de chaussures repêchées dans la Loire. © Radio France - Pascal Gourvat

L' égérie de l’association, c'est cette poupée mannequin fabriquée avec les détritus récoltés par les membres du collectif. © Radio France - Pascal Gourvat

Musique au programme

Dans le cadre du Festival de Loire 2019, la scène du Ponton, quai du châtelet accueille ce jeudi soir les concarts de The Soul Dealers, une formation orléanaise, en première partie de Madame Monsieur qui ont représenté la France lors du concours de l'Eurovision 2018.